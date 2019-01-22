Израиль нанес удар по блокпосту ХАМАСа в Секторе Газы

Танковые удары стали ответом на обстрел израильских военных с территории Газы

Боевик ХАМАСа. Фото: AFP

Израиль нанес удар по блокпосту ХАМАСа в Секторе Газы //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/71d/bf1/5c471dbf15b7c.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/71d/bf1/5c471dbf15b7c.jpg 2019-01-22T16:03:00+02:00 Другие страны Танковые удары стали ответом на обстрел израильских военных с территории Газы

Военные Израиля обстреляли из танкового оружия блокпост группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" в секторе Газы. Об этом передает Армия обороны Израиля.

Как отмечается в сообщении, израильские военные обстреляли блокпост в ответ на огонь на границе с палестинским анклавом.

"Израильские военные на границе сектора Газа подверглись обстрелу. В ответ на это танк ВС Израиля нанес удары по блокпосту ХАМАСа", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Отметим, что израильские военные не пострадали в результате обстрела с территории Газы.

Напомним, 29 декабря Израиль нанес удар с вертолета по объектам в Палестине в ответ на запуск ракет по израильским городам. Затем, военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 января нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАСа на севере сектора Газа. Эти действия стали ответом на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны.

Перед этим министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер.

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