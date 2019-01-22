Израиль нанес удар по блокпосту ХАМАСа в Секторе Газы
Танковые удары стали ответом на обстрел израильских военных с территории Газы
Военные Израиля обстреляли из танкового оружия блокпост группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" в секторе Газы. Об этом передает Армия обороны Израиля.
Как отмечается в сообщении, израильские военные обстреляли блокпост в ответ на огонь на границе с палестинским анклавом.
"Израильские военные на границе сектора Газа подверглись обстрелу. В ответ на это танк ВС Израиля нанес удары по блокпосту ХАМАСа", – говорится в сообщении Армии обороны Израиля.
Отметим, что израильские военные не пострадали в результате обстрела с территории Газы.
Напомним, 29 декабря Израиль нанес удар с вертолета по объектам в Палестине в ответ на запуск ракет по израильским городам. Затем, военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 января нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАСа на севере сектора Газа. Эти действия стали ответом на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны.
Перед этим министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер.
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