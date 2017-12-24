Израиль планирует создать национальную криптовалюту

Министерство финансов Израиля, в котором собрались ввести смертную казнь для террористов, рассматривает возможность введения в обращение собственной криптовалюты. Об том сообщает Haaretz.

Новая криптовалюта будет называться "электронный шекель".

Ее, как отмечает издание, введут в рамках плана по сокращению объема наличности в экономике и борьбы с операциями на "черном рынке".

Также отмечено, что электронный шекель будет эквивалентный по стоимости существующей национальной валюте.

Предполагается, что данная криптовалюта станет альтернативой наличным деньгам. Транзакции с электронными шекелями будут осуществляться напрямую между потребителями без посредничества банков.

Напомним, что состоянием на 22 декабря курс самой популярной криптовалюты Bitcion упал более чем на 25% от рекордного максимума в 20 тысяч долларов.

В целом, Bitcoin после достижения рекорда прошел несколько падений курса на рабочей неделе с 18 по 22 декабря. Аналитики связывают такие тенденции с близким окончанием года. Кроме того, на курс биткоина могло негативно повлиять решение ЕС обновить финансовые правила из-за нестабильности криптовалют. В Европейской комиссии заявили о рисках для инвесторов и потребителей.

Также на волатильность курса повлиял взлом биржи в Южной Корее – стране, которая на данный момент остается одним из главных рынков торговли биткоином.

Кроме того, сооснователь Bitcoin.com продал свои биткоины - Эмиль Ольденбург раскритиковал биткоин, назвав вложения в него "самыми рискованными инвестициями, которые можно осуществить".