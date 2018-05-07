Израиль заявил, что готов уничтожить режим Асада

Вчера, 15:28

Если Асад продолжит позволять иранцам действовать из Сирии, то это будет концом его режима, заявил израильский министр

Израиль готов выступить против Асада. Фото: agrimpasa.com
Израиль готов выступить против Асада. Фото: agrimpasa.com

В израильском правительстве пригрозили покончить с нынешним руководством Сирии, если оно позволит Ирану атаковать Израиль с сирийской территории, сообщает в понедельник сайт газеты "Едиот Ахронот".

"Если сирийский президент Башар Асад продолжит позволять иранцам действовать из Сирии, то это будет его концом, концом его режима", – заявил в интервью изданию министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц.

"Если Асад позволит Ирану превратить Сирию в базу передового развертывания против нас, чтобы атаковать нас с сирийской земли, он должен знать, что это повлечет за собой его конец", – добавил он.

Штайниц отметил, что "Асад должен осознавать, что заплатит цену за свои действия".

"Недопустимо, чтобы Асад тихо сидел в своем дворце и перестраивал свой режим, позволив Сирии превратиться в базу для атак на Израиль", – полагает израильский министр.

Израильские СМИ отмечают, что власти Израиля считают, что Иран намерен ответить на авиаудар 9 апреля по авиабазе T4 в Хомсе в Сирии, в результате которого погибли семеро иранских военных советников, а также члены Корпуса стражей Исламской революции. Иран возлагает ответственность на Израиль за эту атаку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу. И у Израиля "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал".
Израиль, Иран, Сирия, асад
Источник:

Интерфакс-Украина

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