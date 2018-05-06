Во Франции известный велогонщик погиб, пытаясь установить мировой рекорд

В французском Мюншузе в департаменте Верхний Рейн велогонщик Франсуа Жисси, ранее установивший мировой рекорд скорости на велосипеде, разбился насмерть на закрытой взлетно-посадочной полосе при попытке установить новый рекорд, сообщает L'Alsace.

По предварительным данным, Жисси во время тренировки потерял контроль над своим велосипедом и вылетел с трассы на скорости около 300 км/ч.

На место события немедленно прибыла скорая помощь, однако, несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, велогонщик скончался от полученных травм.

Ранее мы сообщали, как Жисси разогнал самодельный трайк на дрэговой прямой до 261 километров час за пять секунд.

В 2014 году Жисси, управлявший велосипедом с реактивным двигателем, обогнал суперкар Ferrari F430 Scuderia на французской трассе Поль Рикар. Жисси разогнался до 333 километров в час за 4,8 секунды, испытав при этом перегрузку в 3,1 g.

Чтобы достичь такого результата, Франсуа установил на свой велосипед реактивный двигатель. В качестве топлива этот двигатель использует концентрированную 90-процентную перекись водорода, которая под воздействием серебряного катализатора бурно распадается на воду и кислород, что создает в камере двигателя очень высокое давление.



