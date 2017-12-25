Канада объявила персонами нон-грата венесуельских дипломатов

Фриланд отметила, что канадцы не наблюдают молча за "похищением властями Венесуэлы у своего народа базовых демократических прав и прав человека"

Канада объявила персонами нон-грата посла и поверенного в делах Венесуэлы в стране. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает "Укринформ".

"Послу Венесуэлы в Канаде, который и так был отозван в знак протеста против введения Канадой санкций против привлеченных к коррупции и серьезных нарушений прав человека венесуэльских чиновников, больше в Канаде не рады. Я также объявляю временного поверенного в делах Венесуэлы персоной нон-грата", – сказала Фриланд.

Глава МИД Канады пояснила, что предпринимает этот шаг в ответ на решение Венесуэлы выслать канадского поверенного Крейба Ковалика.

"Этот шаг – очень характерный для режима Мадуро, который последовательно подрывает все попытки восстановить демократию и помочь народу Венесуэлы", – отметила глава МИД Канады.

Фриланд отметила, что канадцы не наблюдают молча за "похищением властями Венесуэлы у своего народа базовых демократических прав и прав человека, и лишением их доступа к гуманитарной помощи". "Мы будем продолжать совместно с нашими региональными партнерами склонять антидемократический режим Мадуро к восстановлению прав венесуэльцев", – подытожила она.

Отметим, что вчера председатель национального конституционного собрания Венесуэлы Делса Родригес объявила о решении выслать из страны посла Бразилии Руй Перейру и канадского поверенного Крейба Ковалика.

Ранее мы писали, что США расширили список санкций по Венесуэле.

Также напомним, что в США осудили племянников первой леди Венесуэлы.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум. Эти события еще более подхлестнули идущие в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек.