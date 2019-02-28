Казахстан отказался от русского языка – пока только на деньгах
Теперь русский и другие языки в Казахстане можно использовать только ан инвестиционных и коллекционных монетах
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты, согласно которой на тенге больше не будет надписей на русском языке.
Согласно новой инициативе, надписи на казахской валюте допускаются только на государственном языке, а надписи на иностранных языках могут использоваться только "в дизайне инвестиционных и коллекционных монет".
Стоит отметить, что на данный момент на нынешних тенге есть надписи на русском.
Любопытно, что статус государственного в республике имеет только казахский язык, несмотря на что в государственных организациях и органах местного самоуправления можно общаться и по-русски.
Напомним, что, помимо этого, Казахстан готовится к переходу на латиницу. В школах, колледжах и вузах страны поэтапно переходят на новый казахский алфавит из 32 букв.
Мы также писали о том, что власти Казахстана отказалась от услуг Роскосмоса – по финансовым причинам Астана доверила вывести два спутника научный KazSaySat и технологический KazistiSat созданной американской компании SpaceX ракете Falcon 9.
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