Казахстан отказался от русского языка – пока только на деньгах

Теперь русский и другие языки в Казахстане можно использовать только ан инвестиционных и коллекционных монетах

Фото: Flickr

Казахстан отказался от русского языка – пока только на деньгах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6dc/333/5c76dc3337225.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6dc/333/5c76dc3337225.jpg 2019-02-28T05:26:00+02:00 Другие страны Теперь русский и другие языки в Казахстане можно использовать только ан инвестиционных и коллекционных монетах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты, согласно которой на тенге больше не будет надписей на русском языке.

Согласно новой инициативе, надписи на казахской валюте допускаются только на государственном языке, а надписи на иностранных языках могут использоваться только "в дизайне инвестиционных и коллекционных монет".

Стоит отметить, что на данный момент на нынешних тенге есть надписи на русском.

Любопытно, что статус государственного в республике имеет только казахский язык, несмотря на что в государственных организациях и органах местного самоуправления можно общаться и по-русски.

Напомним, что, помимо этого, Казахстан готовится к переходу на латиницу. В школах, колледжах и вузах страны поэтапно переходят на новый казахский алфавит из 32 букв.

Мы также писали о том, что власти Казахстана отказалась от услуг Роскосмоса – по финансовым причинам Астана доверила вывести два спутника научный KazSaySat и технологический KazistiSat созданной американской компании SpaceX ракете Falcon 9.

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