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Казахстаном пронеслась снежная буря (видео)

10 апреля, 21:34

Сергей Пономаренко

Сильный ветер вырывал с корнем деревья и рвал провода

На Казахстан, где недавно побережье Каспийского моря окрасилось в красный цвет, обрушилась снежная буря.

В результате в стране повреждены около полусотни домов – с них сорваны крыши и обшивка стен. Сильный ветер вырывал с корнем деревья и рвал провода, было затруднено движение транспорта.

Теперь жители сельской местности переживают за урожай, ведь в Казахстане уже начали цвести плодовые деревья – еще два дня назад в стране фиксировали температуру около 20 градусов тепла. Сейчас деревья оказались под снегом.

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Ранее мы рассказывали, как в Казахстане снежная глыба убила ребенка.

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Трагедия произошла в городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Школьники играли на берегу реки, как вдруг огромная снежная глыба обрушилась и придавила 14-летнего подростка. Работникам МЧС Казахстана и местным жителям не удалось спастись мальчика – его откопали поздно.

Также "Сегодня" писали о мощном землетрясение, которое произошло в Казахстане в сентябре 2019 года. Тогда магнитуда подземных толчков составила 4,6 балла.

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Казахстан погода снег непогода буря

Источник: Сегодня

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