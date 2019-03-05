Китайские хакеры устроили "охоту" на военные разработки США
Китайские власти пока никак не комментировали появившуюся информацию
Хакеры, связанные с КНР, осуществляют кибератаки на университеты в США, Канаде и странах Юго-Восточной Азии в рамках "тщательно разработанного плана похищения исследований в области военно-морских технологий". Об этом сообщает во вторник газета Wall Street Journal, ссылаясь на данные информационного подразделения по кибербезопасности iDefense компании Accenture Security со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
Согласно опубликованным данным, среди ВУЗов, подвергшихся кибератакам со стороны КНР, – Гавайский университет, Университет штата Вашингтон, Массачусетский технологический институт, Университет штата Пенсильвания и другие. Большинство из них, по данным издания, так или иначе связаны с Океанографическим институтом в Вудс-Хол (штат Массачусетс), который также подвергся кибератаке. У ряда этих ВУЗов заключены контракты с ВМС США.
Газета сообщает, что специалистам iDefense удалось засечь во внутренних сетях упомянутых ВУЗов киберактивность, исходящую со стороны серверов, расположенных на территории Китая и контролируемых группой хакеров, известной экспертам под разными названиями — Temp.Periscope, Leviathan или Mudcarp. Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, указала, что информация, распространенная iDefense, в целом соответствует их собственным данным.
Wall Street Journal подчеркивает, что "китайские власти пока никак не комментировали появившуюся информацию, отрицая в принципе свою причастность к осуществлению каких-либо кибератак".
В декабре прошлого года эта же газета сообщила о том, что хакеры, связанные с КНР, за последние полтора года значительно усилили попытки кибервзлома электронных систем компаний – подрядчиков ВМС США. Как отмечало издание, хакерам предположительно удалось похитить, в частности, засекреченную информацию, имеющую отношение к новейшим военным технологиям США.
Ранее сообщалось, что Пентагон обеспокоен своим отставанием в отражении кибератак.
Напомним, данные 120 тысяч пользователей Facebook "слили" в сеть.
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