Китайский ученый заявил, что смог изменить ген двух новорожденных детей

Китайский ученый Хи Цзянькуй заявил, что он помог создать первых в мире генетически измененных детей. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на Assosiated Press.

Цзянькуй отметил, что он внес изменения в эмбрионов для семи пар, одна из которых в итоге родила двух девочек-близняшек. Ученый выбрал пары, где мужчины имеют ВИЧ, а женщины — нет. Впрочем, Цзянькуй сказал, что его цель состояла не в том, чтобы вылечить или предотвратить развитие унаследованного заболевания, а попытаться наделить детей способностью противостоять возможной инфекции ВИЧ. По его словам, этот вирус — большая проблема в Китае.

Assosiated Press отмечает, что пока нет независимых подтверждений словам Хи: исследование не было опубликовано в журнале, а сам ученый рассказал об этом лишь на словах — организатору конференции по изменению генов и редакции агентства.

Многие опрошенные Assosiated Press ученые раскритиковали работу. Одни отметили, что это неэтично, а другие — преждевременно с точки зрения науки. Assosiated Press получила от Хи материалы по этой работе и передала их ряду ученым. Они отметили, что имеющихся тестов недостаточно, чтобы определить, сработало ли изменение или сделало только хуже.

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