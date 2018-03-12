Конфликт в Сирии длится уже семь лет: наблюдатели подсчитали число погибших

Сегодня, 12:42

Среди этих жертв более 106 тысяч – мирные жители, почти 20 тысяч погибших – дети

В Сирии продолжается война. Фото: AFP
В Сирии продолжается война. Фото: AFP

В ходе семилетнего конфликта в Сирии погибли более 350 тысяч человек. Таковы обновленные данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает Agence France Press.

По данным наблюдателей, с 15 марта 2011 года, когда в Сирии начались антиправительственные выступления, погибли 353 935 человек.

Среди этих жертв более 106 тысяч – мирные жители. Почти 20 тысяч погибших – дети.

Как сообщалось на прошлой неделе, с начала интенсивных бомбардировок 18 февраля в сирийском регионе Восточная Гута, контролируемом повстанцами, погибли 805 человек, в том числе 178 детей.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов Россия испытала в Сирии на эффективность значительный арсенал своих новых вооружений.

"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений", – сообщил Шаманов.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу также признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений.

Как известно, в Москва поддерживает сирийского диктатора Башара Асада, которого обвиняют в использовании химического оружия против оппозиции.
Сирия, война, погибшие
Источник:

Европейская правда

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