Константинополь распустил РПЦ в Западной Европе

Сегодня, 17:53

Константинополь распустил Архиепископство русского прихода и отменил разрешение отправлять службу в 10 странах Западной Европы

Вселенского патриарх Варфоломей. Фото: AFP
Вселенского патриарх Варфоломей. Фото: AFP

Представительства Русской православной церкви в Западной Европе не будет – соответствующее решение было принято 28 ноября на трехдневном синоде Вселенского патриархата в Стамбуле.

О том, что Константинополь распустил Архиепископство русского прихода и отменил разрешение отправлять службу в 10 странах Западной Европы, сообщило одно из религиозных изданий.

Центр экзархата русских приходов находится во Франции, а богослужение русской церкви в этих странах ранее было одобрено патриаршим томосом, выданного в 1999 году.

В составе экзархата находятся около 65 приходов и 100 священников, но теперь документ отменили – официальное заявление Константинополя по этому поводу будет обнародовано в ближайшее время.

Украинский вопрос на синоде Вселенского патриархата будут рассматривать завтра. Ожидается, что тогда же утвердят текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви и определят дату Объединительного собора, где украинские епископы изберут будущего предстоятеля Поместной православной церкви, который получит ожидаемый документ.

Напомним, что 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение предоставить Украине томос об автокефалии Православной церкви.

Как мы писали, в ответ на это Русская православная церковь полностью разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

Кроме того, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта, как будет называться объединенная церковь в Украине.
РПЦ, упц, синод, автокефалия, томос, Константинополь
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Вселенский патриарх. Фото: facebook.com/ecumenicalpatriarchate

Вселенский патриархат объяснил ситуацию с датой объединения церквей в Украине

19 Ноября, 10:38

Ранее в Украине говорили об Объединительном соборе 21 ноября, потом появились слухи о переносе на следующий день

Украина

Руководство УПЦ МП. Фото: church.ua

УПЦ МП заявила о разрыве отношений с Константинополем

13 Ноября, 17:29

Духовенство Московского патриархата пошло по пути Русской православной церкви
Загрузка...

Другие новости

Андреевскую церковь отдали Вселенскому патриарху: Порошенко подписал закон

7 Ноября, 11:16

Вселенский патриархат разместит в храме свое представительство

Политика

Фото: twitter.com/STsegolko

Встреча Порошенко и Вселенского патриарха в Стамбуле: о чем договорились

3 Ноября, 11:46

Украинский президент подписал с предстоятелем Константинопольской православной церкви важное соглашение

Россия

Константинопольский патриарх Варфоломей. Фото: FB.ru

В Константинополе заявили, что РПЦ могут лишить автокефалии

2 Ноября, 14:17

У Патриарха надеются, что Православная церковь России поумнеет и вернется в единение со Вселенским престолом

Россия

Фото: AFP

В РПЦ надеются, что вопрос с автокефалией УПЦ разрешится мирным путем

23 Октября, 17:27

В РПЦ считают, что слова Константинопольского патриарха Варфоломея не соотносятся с его желанием решать все вопросы в духе любви и согласия
Загрузка...