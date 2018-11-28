Константинополь распустил РПЦ в Западной Европе

Представительства Русской православной церкви в Западной Европе не будет – соответствующее решение было принято 28 ноября на трехдневном синоде Вселенского патриархата в Стамбуле.

О том, что Константинополь распустил Архиепископство русского прихода и отменил разрешение отправлять службу в 10 странах Западной Европы, сообщило одно из религиозных изданий.

Центр экзархата русских приходов находится во Франции, а богослужение русской церкви в этих странах ранее было одобрено патриаршим томосом, выданного в 1999 году.

В составе экзархата находятся около 65 приходов и 100 священников, но теперь документ отменили – официальное заявление Константинополя по этому поводу будет обнародовано в ближайшее время.

Украинский вопрос на синоде Вселенского патриархата будут рассматривать завтра. Ожидается, что тогда же утвердят текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви и определят дату Объединительного собора, где украинские епископы изберут будущего предстоятеля Поместной православной церкви, который получит ожидаемый документ.

Напомним, что 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение предоставить Украине томос об автокефалии Православной церкви.

Как мы писали, в ответ на это Русская православная церковь полностью разорвала отношения с Константинопольским патриархатом.

Кроме того, святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет назвал два варианта, как будет называться объединенная церковь в Украине.