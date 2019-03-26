Король и королева Испании час просидели в самолете из-за трапа

Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса

Фото: elpais.com.

Король и королева Испании час просидели в самолете из-за трапа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/991/abb/5c9991abb5f16.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/991/abb/5c9991abb5f16.jpg 2019-03-26T04:46:42+02:00 Другие страны Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса

Король и королева Испании прилетели в Аргентину и час просидели в самолете из-за того что им не могли найти необходимый трап. Об этом сообщает El Pais.

24 марта в Аргентину прилетели король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия. Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там королевскую семью уже ждала официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании. Но Фелипе VI и Летисия не смогли выйти из самолета — трап, который им подали, оказался слишком низким.

Решение проблемы заняло почти час. Сначала самолет королевской семьи хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы. Потом выяснилось, что в аэропорту Хорхе Ньюбери тоже есть подходящий трап; его подают президенту Аргентины Маурисио Макри. Проблема заключалась в том, что трап был заперт в ангаре, который открывается по отпечатку пальцев. Человека, который может его открыть, удалось найти не сразу. В итоге ангар открыли, и Фелипе VI с Летисией спустились на землю.

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

А в канун Нового года она появилась на одном из светских мероприятий в длинном красном платье, принадлежавшем матери короля Филиппа VI.

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