Король и королева Испании час просидели в самолете из-за трапа
Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса
Король и королева Испании прилетели в Аргентину и час просидели в самолете из-за того что им не могли найти необходимый трап. Об этом сообщает El Pais.
24 марта в Аргентину прилетели король Испании Фелипе VI и его супруга королева Летисия. Их авиалайнер Airbus 310 приземлился в аэропорту Хорхе Ньюбери в центре Буэнос-Айреса. Там королевскую семью уже ждала официальная делегация во главе с министрами иностранных дел Аргентины и Испании. Но Фелипе VI и Летисия не смогли выйти из самолета — трап, который им подали, оказался слишком низким.
Решение проблемы заняло почти час. Сначала самолет королевской семьи хотели отправить в другой аэропорт Буэнос-Айреса, где используются более высокие трапы. Потом выяснилось, что в аэропорту Хорхе Ньюбери тоже есть подходящий трап; его подают президенту Аргентины Маурисио Макри. Проблема заключалась в том, что трап был заперт в ангаре, который открывается по отпечатку пальцев. Человека, который может его открыть, удалось найти не сразу. В итоге ангар открыли, и Фелипе VI с Летисией спустились на землю.
Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.
А в канун Нового года она появилась на одном из светских мероприятий в длинном красном платье, принадлежавшем матери короля Филиппа VI.
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