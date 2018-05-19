Королевская свадьба: опубликовано первое фото торта для принца Гарри и Меган Маркл

Кенсингтонский дворец в своем "Твиттере" обнародовал фотогарфию свадебного торта принца Гарри и Меган Маркл, – передает УНИАН.

Оказывается, бузина для него выросла в королевском саду резиденции в Сандрингеме, а бисквит разрабатывался специально для пары. Торт украшен пионами и розами. Его придумала кондитер Клэр Патэк, владеющая кондитерской Violet Bakery в лондонском Ист-Энде.

Торт состоит из бисквитных коржей, пропитанных сиропом лимона и бузины, с белковым масляным кремом.

Фото: KensingtonRoyal

Также Кенсингтонский дворец опубликовал меню дневного приема в Виндзорском замке. Гостей ждут лангустины с копченым лососем, спаржа на гриле с камбрийской ветчиной, крокеты из виндзорского барашка конфи, горохово-мятное ризотто с трюфельным маслом и пармезаном, а также тарталетки с апельсиновым крем-брюле и фисташковые макаруны.

Как сообщалось, сегодня, 19 мая, состоялось одно из самых долгожданных событий года – свадьба 33-летнего принца Гарри и 36-летней американской актрисы Меган Маркл.

Меган Маркл – американская актриса, получившая известность благодаря своей роли в сериале "Форс-мажоры".

История любви Гарри и Меган началась еще в 2016 году. Их познакомила подруга детства принца Гарри – Вайолет фон Вестенхольц. Она приняла Меган в свой круг общения и приглашала ее на все лондонские мероприятия и вечеринки.

После этого в прессе долгое время ходили слухи о романе Маркл и принца Гарри. В сентябре 2017 года Меган Маркл впервые рассказала о своей личной жизни в интервью журналу Vanity Fair. В течение года принц Гарри и Меган Маркл вместе путешествовали. Пара побывала в Норвегии, на Карибских островах и в Африке.

В сентябре 2017 года Меган и Гарри впервые появляются вместе на публике. Они посетили теннисный матч в рамках Игр Несломленных, которые проходили в Торонто, Канада.

27 ноября Гарри и Меган официально объявили о своей помолвке. По словам пары предложение руки и сердца было простым и романтичным. Помолвка состоялась в Лондоне, в одном из коттеджей на территории Кенсингтонского дворца через полтора года после их знакомства.

С родственниками со стороны отца у девушки отношения довольно натянутые. Недавно, брат Меган Маркл по отцу прислал принцу Гарри письмо, в котором обозвал Меган и посоветовал принцу не жениться на ней. Долгое время не было известно, кто поведет Меган к алтарю. Известно, что родители Меган в разводе. Меган хотела бы, чтобы к алтарю ее вела мать, но вскоре выяснилось, что ее отец все таки будет присутствовать на свадьбе и, и по всем традициям именно он должен вести дочь к алтарю. Позже стало известно, что отец Маркл не будет присутствовать на ее свадьбе.

За неделю до бракосочетания королева Елизавета II дала благословение для брака внука и Меган Маркл в соответствии с Законом о наследстве 2013 года.