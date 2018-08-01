Кот-вышибала и скоростная антилопа: ТОП-3 события из мира животных

Сегодня, 02:41

Кот-вышибала покорил соц-сети в США, в Канаде осел уверен, что он собака, а жителей Южной Африки космической скоростью поразила антилопа


Сайт "Сегодня" подготовил подборку о животных, которые удивили мир на этой неделе. 

Кот-вышибала

Новая пушистая звезда социальных сетей. Кот – по прозвищу Бронсон. Известен тем, что имеет избыточный для своей породы вес – 15 килограммов. Хозяева шутят – говорят, усатый похож на настоящего выбивали в ночном клубе или на рыжую цистерну с моторчиком. Правда, сейчас его посадили на диету. Ведь он уже больше наклоняется, чем ходит.

Осел-собака

Он прыгает с дивана, играет подушками и приносит хозяевам обуви. Но это не пес – а осел по кличке Тени Тим, который думает – что он собака. Когда он был маленьким, его оставила мать. Поэтому хозяева фермы решили выходить малыша дома – где тот так и остался. Подружился с домашними собаками и изучил их привычки. Теперь даже иногда спит – у хозяев на коленях.

Скоростная антилопа

Свидетелями настоящей охоты стали туристы в Южно-Африканской республике. Там гепард преследовал стадо антилоп. В какой-то момент почти догнал одну из них. Но она, рассказывают свидетели, на космической скорости перелетела через дорогу, где стояли авто – и запрыгнула через открытое окну – в одну из машин. А когда разочарован гепард пошел – вылезла через дверь и ушла.
кот, антилопа, осел
Источник:

"Сегодня"

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