Крупный пожар на ж/д вокзале Каира: десятки жертв, фото, видео

Возгорание началось после того, как вышедший из депо поезд на большой скорости столкнулся с крытой платформой и сошел с рельсов

Фото: Flickr

Крупный пожар на ж/д вокзале Каира: десятки жертв, фото, видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/660/3dc/5c76603dc92c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/660/3dc/5c76603dc92c8.jpg 2019-02-27T12:18:14+02:00 Другие страны Возгорание началось после того, как вышедший из депо поезд на большой скорости столкнулся с крытой платформой и сошел с рельсов

В результате крупного пожара, который вспыхнул утром 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, погибли более человек пишут египетские СМИ.

Официальные власти подтвердили факт случившегося и 10 жертв. В то же время издание "Аш-Шурук" пишет о как минимум 24 погибших и полусотне пострадавших, а также что пожару на одном из главных транспортных узлов города предшествовал взрыв.

Как утверждается, на вокзале "Рамзес" загорелся поезд, который вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой, после чего сошел с рельсов.

Причиной ЧП могли стать отказавшие тормоза тепловоза, а пожара – взрыв топливных баков, из-за чего огонь перекинулся на одно из зданий вокзала и вагоны соседнего пассажирского поезда.















На данный момент пожар был локализован, но пожарные продолжают проливать пеной платформу и расположенные рядом постройки. На данный момент официальные власти подтверждают гибель 10 человек. В то же время издание "Аш-Шурук" приводит данные о 24 погибших и более чем о 50 пострадавших.

На месте присутствует и министр транспорта Египта.

Напомним, в прошлом году произошел пожар на центральном автовокзале Киева, в результате чего сгорела и была повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении.

Мы также писали о пожаре в аэропорту международном аэропорту Франкфурта, где загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перешел на самолет

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