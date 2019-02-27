Крупный пожар на ж/д вокзале Каира: десятки жертв, фото, видео
Возгорание началось после того, как вышедший из депо поезд на большой скорости столкнулся с крытой платформой и сошел с рельсов
В результате крупного пожара, который вспыхнул утром 27 февраля на центральном железнодорожном вокзале Каира, погибли более человек пишут египетские СМИ.
Официальные власти подтвердили факт случившегося и 10 жертв. В то же время издание "Аш-Шурук" пишет о как минимум 24 погибших и полусотне пострадавших, а также что пожару на одном из главных транспортных узлов города предшествовал взрыв.
Как утверждается, на вокзале "Рамзес" загорелся поезд, который вышел из депо и на большой скорости столкнулся с крытой платформой, после чего сошел с рельсов.
Причиной ЧП могли стать отказавшие тормоза тепловоза, а пожара – взрыв топливных баков, из-за чего огонь перекинулся на одно из зданий вокзала и вагоны соседнего пассажирского поезда.
На данный момент пожар был локализован, но пожарные продолжают проливать пеной платформу и расположенные рядом постройки. На данный момент официальные власти подтверждают гибель 10 человек. В то же время издание "Аш-Шурук" приводит данные о 24 погибших и более чем о 50 пострадавших.
На месте присутствует и министр транспорта Египта.
Напомним, в прошлом году произошел пожар на центральном автовокзале Киева, в результате чего сгорела и была повреждена мебель, служебная документация и оргтехника в служебном помещении.
Мы также писали о пожаре в аэропорту международном аэропорту Франкфурта, где загорелся аэродромный тягач, огонь из которого перешел на самолет
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