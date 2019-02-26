Куба отказалась от коммунизма: Остров Свободы принял новую Конституцию
В главном законе страны оговаривается право на частную собственность, иностранные инвестиции и двойное гражданство
На Кубе объявили официальные результаты референдума о новой конституции государства.
Как сообщили в Национальной избирательной комиссии Кубы, в поддержку нового главного документа страны выступили почти три четверти жителей (73,3%), или более 6,81 млн кубинцев.
Кроме того, явка на референдуме также оказалась достаточно высокой – 84,4%, притом что для принятия новой конституции было достаточно абсолютного большинства граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).
Теперь главный закон страны частично признает частную собственность, допускает иностранные инвестиции и двойное гражданство. Кроме того, на Кубе вводят должности премьер-министра и президента, срок пребывания у власти которого ограничен двумя пятилетками.
Напомним, что рассматривать либерализацию государственного курса, предусмотренного новой конституцией, депутаты Национальной ассамблеи народной власти начали еще прошлым летом.
Мы также писали, что в апреле прошлого года на Кубе избрали нового главу государства - Мигеля Диас-Канеля, который стал первым политиком не из семьи Кастро, возглавившим государство.
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