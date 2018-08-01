Культурные синдромы: от Стендаля до беременности щенком

Люди разные. Это простое заявление выражено в огромном количестве народных пословиц и поговорок. Вроде "в каждой избушке свои погремушки". Или "в чужой монастырь со своим уставом не лезь". Беда лишь в том, что некоторые погремушки с уставами приводят к возникновению достаточно странных расстройств психики. При этом, с медицинской точки зрения с человеком все в порядке. Просто он внезапно, посреди улицы, может накинуться на вас с ножом. И это… нормально. Так же, как и плачущие по ночам дети. Без видимых на то причин, кроме "дурного глаза". Причем, подверженный амоку филиппинец никогда не умрет на работе, как японец. А ребенок, на которого навели порчу, вряд ли решит, что превращается в злобного монстра-людоеда. Все эти расстройства – локальные, порожденные местом обитания человека.

В психиатрии это называется "культуральный синдром". Он же – "культурно-обусловленный синдром" или "этнический психоз". Душевнобольные европейцы и американцы видят картины атомной войны и верят в похищение инопланетянами. Африканцев посещают духи и тотемные животные. Индийцы становятся аватарами своих богов. Культуральные синдромы считаются болезнью в своей культуре, они достаточно широко распространены и… полностью отсутствуют в других культурах. "Сегодня" собрала увесистый список душевных расстройств, присущих разным народам мира. В том числе и нам с вами.

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Япония

Кароси. Название переводится как "смерть от переработки". Японцы настолько много работают и так серьезно относятся к своему делу, что организм попросту не выдерживает стресса. Результатом становится инсульт или инфаркт со смертельным исходом. Первый случай зафиксирован в 1969 году. В 2001 от кароси умерло 143 человека, а за год до этого синдром стал причиной смерти премьера Японии Кэйдзо Обути, который за 20 месяцев на посту отдыхал всего три дня.

Тайдзин кефусе. Человек настолько боится оскорбить или обидеть окружающих (чем угодно, внешним видом, запахом, взглядом), что просто прячется от них.

Индонезия, Малайзия

Амок. Это состояние сродни берсерку у викингов, только без психостимуляторов. Перед возникновением эпизода человек может чувствовать себя подавленным и тревожным. Затем впадает в беспричинное бешенство, которое часто приводит к бессмысленным нанесениям увечий людям вокруг и убийствам. По окончанию амока человек ничего не помнит и физически истощен.

Лата. Более характерен для Индонезии, человек впадает в транс, начинает повторять движения и слова других людей. Часто возникает после психических травм.

Индия

Дхат. Синдром основан на верованиях в "эликсиры тела". Мужчины считают, что во время мочеиспускания они теряют сперму (семя мужчины, семя воина, храбрость воина-победителя), которая является жизненной силой. Из-за этого приходит физическое и моральное истощение, общая слабость тела, бессонница, боли в спине, головокружение, утомляемость и жалобы на сексуальную дисфункцию. В Тайване подобный синдром называется "шэнькуй".

Синдром беременности щенком. Страдающие считают, что после укуса собаки (особенно если собака в момент нападения сексуально возбуждена), у них в животе зачинаются щенки. Люди начинают лаять, говорят, что видят внутри себя щенков и слышат их рычание. В результате больной "должен умереть", особенно мужчина, которому придется "рожать собак" через пенис.

Тайвань

Палян и пафэн. Они же – страх холода и ветра. Люди, подверженные синдрому, убеждены, что холод или ветер вызывают импотенцию, усталость и смерть, из-за чего тепло одеваются даже в жаркие дни, чтобы потоки воздуха не унесли жизненную силу. Возможно, связан с синдромом коро, более распространенном в Китае.

Китай

Коро. В основном, расстройством страдают мужчины, которые считают, что их половые органы постепенно уменьшаются, после чего спрячутся в складку на животе, что приведет к смерти. Женщины боятся западения грудей или сосков.

Цзоухожумо. Синдром распространен среди людей, занимающихся гимнастикой цигун и верящих в энергию ци. Страдающие им считают, что энергия движется по телу неправильно, они чувствуют это, что приводит к головным болям, нарушениям сна, умственной и физической усталости.

Корея

Синбён. Этот синдром начинается с тревоги, страха и жалоб на головокружение, слабость, бессонницу, отсутствие аппетита и проблемы с желудком. Спустя какое-то время человек начинает терять себя, как личность, он считает, что им овладели духи предков.

Хвабён. Расстройство связано с подавлением гнева. У человека возникает паника и страх смерти, которая скоро наступит, из-за чего развивается бессонница, одышка, усталость и общая боль тела.

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Камбоджа

Кхял чап. Люди, подверженные синдрому, считают, что воздухоподобная субстанция "кхял" (нечто вроде китайской "ци") усиленно течет в теле вместе с кровью, из-за чего возникают проблемы: панические атаки, холодные руки и ноги, одышка, головокружение.

Иерусалим

Иерусалимский синдром. Это достаточно редкое расстройство, смесь мании величия и бреда мессианства, при котором турист или паломник начинает "владеть божественными и пророческими силами" и становится воплощением библейского героя, который спасет мир.

Европа

Сглаз. Это верование распространено практически везде. Считается, что дурной взгляд или наведенное проклятие может вызывать у детей плач без видимой причины, плохой сон, рвоту и лихорадку.

Италия

Синдром Стендаля. Это психическое расстройство часто наблюдалось во Флоренции. У человека, который видит много красивых предметов искусства в музее или картинной галерее наблюдается частое сердцебиение, головокружение и галлюцинации. Назван в честь писателя Стендаля, который описал подобные ощущения при взгляде на картины великих мастеров. Может возникать из-за чрезмерной красоты природы, животных или невероятно красивых людей.

Франция

Парижский синдром. Возникает у японских туристов, посещающих Францию, был выявлен в 1986 году японским психиатром Хироаки Отой. Похож на синдром Стендаля и Иерусалимский синдром. Туристы впадают в психоз, потому что надеются на гостеприимство, а взамен получают достаточно хамское обращение.

Северная Африка

Магия худу. Напоминает сглаз. Люди верят, что колдуны худу могут навести на них проклятье, из-за чего страдают тревожностью, слабостью, диареей, тошнотой и рвотой. Они боятся умереть от магии.

Западная Африка

Буфэ делирант. Одна из разновидностей психоза, человек возбужден, его мысли спутаны, движения раскованы и агрессивны. Могут возникать галлюцинации и паранойя.

Зимбабве

Куфунгисиса. Встречается среди народа шона в Зимбабве, переводится как "слишком много думать". Считается, что частые размышления приводят к тревогам, депрессии и соматическим проблемам. Страдающие синдромом могут, к примеру, говорить, что у них болит сердце (спина, ноги) без видимых на то причин.

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Северная Америка

Призрачная болезнь. Ею обычно страдают представители индейских племен, это связано с беспокойством по поводу смерти и мертвых. Она включает в себя спутанность сознания, галлюцинации, тревогу, чувство опасности или страх, обмороки, потерю аппетита и плохие сны.

Вендиго. При этом психозе человек боится превратиться в гигантского монстра-людоеда (в алгонкинской мифологии – Вендиго). Обычно возникает из-за плохого питания. У людей, подверженных синдрому, возникают мысли об убийстве и желание есть человеческое мясо.

Пиблокто. Этот синдром распространен среди народов Полярного круга. Сначала человек впадает в депрессию, его сознание спутанное, он очень устает. Потом на час-два начинается возбуждение. Человек кричит, имитируя животных, повторяет движения и слова других людей, раздевается, нападает на окружающих или наносит вред себе.

Укамаиринек. Также встречается у северных народностей. Во время пробуждения человек чувствует возбуждение, его атакуют галлюцинации, тело сковывает паралич. Проходит после легкого шума.

Центральная и Южная Америка

Атаке де нервиос. При этом синдроме люди кричат и плачут, могут оскорблять окружающих, нападать на людей. Они ощущают тепло, поднимающееся из груди в голову, теряют контроль над собой.

Сусто. После перенесенного стресса наступает возбуждение, сознание спутано, человек не может

Малади мун. Переводится как "вызванная человеком болезнь", по сути – тоже сглаз. Гаитянцы считают, что злые и завистливые люди насылают на других депрессию и психозы.

Нервиос. У страдающих данным синдромом начинает болеть голова и "мозг", шейные мышцы напряжены, способность концентрироваться падает, растет нервозность, возникают расстройства желудка, плаксивость, покалывание в конечностях, дрожь и головокружение.