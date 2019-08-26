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Лидер "Хезболлы" пригрозил Израилю

26 августа, 03:48

Поводом для предупреждения послужила атака двух израильских беспилотников со взрывчаткой на Бейрут

/ Фото: AFP

Лидер Хезболлы Сайед Хасан Насралла в телевизионном обращении предупредил Израиль, что его движение готовит скорый ответ на атаку двух израильских беспилотников на Бейрут, которая произошла в ночь на 25 августа. 

Как подчеркнуло агенство, подобные предупреждения из уст лидера Хезболлы стали самыми жесткими за последние годы.

По словам Насраллы, нападение стало "первым явным, серьезным, опасным нарушением правил применения силы", выработанных после окончания конфликта в 2006 году между Израилем и Хезболлой.

Он отметил, что молчать о нарушении нельзя, так как это "создаст опасный путь для Ливана".

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Лидер Хезболлы указал, что беспилотники пытались поразить конкретные цели и будет сделано все возможное, чтобы предотвратить подобные нападения.

Напомним, в ночь на 25 августа в небе над южной окраиной Бейрута были замечены два беспилотника. Один из дронов взорвался в небе, второй упал рядом с информационным центром движения Хезболла.

В результате взрыва три сотрудника центра получили осколочные ранения.

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В конце прошлого года израильская армия провела на границе с Ливаном операцию "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации подземных ходов между Ливаном и Израилем.

Тогда же израильские власти заявляли о готовности армии обороны Израиля провести военную операцию против "Хезболлы" на ливанской территории.

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