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Лукашенко объявил амнистию в Беларуси: на свободу выйдут тысячи осужденных

20 июля, 12:06

Освобождение будет приурочено к 75-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin
Александр Лукашенко. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об амнистии, которая приурочена к 75-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Ожидается, что от уголовного наказания будут освобождены около шести тысяч человек, сообщили в пресс-службе белорусского президента.

"Закон принят в целях реализации принципа гуманизма и в связи со значимой датой в истории Республики Беларусь. Предполагается освободить от уголовного наказания около шести тысяч осужденных, в том числе из мест лишения свободы — около двух тысяч человек", — заявили у Лукашенко.

Амнистии подлежат лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким и особо тяжким. Амнистия затронет несовершеннолетних, беременных женщин, женщин и одиноких мужчин, имеющих детей в возрасте до 18 лет.

Также на свободу смогут выйти лица, достигшие пенсионного возраста, инвалиды I и II групп, больные онкологическими заболеваниями, ветеранов боевых действий, лиц, получившие ранения в период прохождения службы, осуществления служебной деятельности, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Отдельным категориям осужденных, не подлежащих освобождению, предусматривается сокращение срока наказания на один 1 год, а несовершеннолетним — на два года", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, у Лукашенко уточнили, что амнистия не будет распространяться на лиц, к которым в течение 2014–2019 годов применялась амнистия или помилование, и которые вновь совершили умышленное преступление.

Также амнистия не затронет лиц, которые полностью не возместили причиненный преступлениями ущерб, злостно нарушающих порядок отбывания наказания, осужденных за убийство, умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, коррупционные преступления, преступные деяния сексуального характера, бандитизм, терроризм, массовые беспорядки, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого телесного повреждения, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и ряд иных преступлений, характеризующихся высокой общественной опасностью.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение девяти месяцев со дня вступления в силу.

Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что представителям так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые совершили тяжкие преступления, не стоит рассчитывать на амнистию.

"Те, кто совершили преступления против человечности, не попадут под амнистию. Никто, кто убивал, сбивал малазийский самолет, стрелял под Волновахой, никогда под амнистию не попадают. К тем, кто совершил преступления против человечности, будет совершенно другой подход", – заявил он, выступая с трибуны Верховной Рады.

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Тег амнистия, Беларусь, Лукашенко

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Источник:

ТАСС

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