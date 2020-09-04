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Лукашенко попал в базу сайта "Миротворец"

4 сентября, 00:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Лукашенко вменяется в вину покушение на суверенитет Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно обвинил Киев в организации протестов в стране, попал в базу сайта "Миротворец".

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"Пособник пророссийских террористов и российских захватчиков. В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины", – говорится в сообщении на сайте.

Также Лукашенко вменяется в вину покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Мол, экс-президент Европейского совета Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе.

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Также на сайте приводится его биография.

Отмечается, что белорусские власти передали представителей ЧВК "Вагнер" в рамках Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Стоит добавить, что Украина также требовала выдать ей часть задержанных – тех из них, кто участвовал в военных действиях на Донбассе или причастен к незаконной российской аннексии Крыма. На днях в Офисе генпрокурора Украины заявили об обращении к белорусским коллегам с запросом об экстрадиции 28 "вагнеровцев".

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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протесты миротворец Александр Лукашенко ЧВК Вагнера

Источник: Сегодня

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