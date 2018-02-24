Мальчик написал трогательное письмо учительнице, у которой умерла собака

У учительницы из Шотландии умерла собака, которую она очень любила. Чтобы помочь ей справиться с утратой, один из учеников написал для нее трогательное письмо со словами поддержки. Дочь учительницы выложила его в твиттер, и многих читателей письмо заставило прослезиться.

Историю поведала Люси Дьюнн из Глазго. Недавно Чарли, пса ее мамы, пришлось усыпить из-за болезни. 19 февраля Люси опубликовала письмо мальчика по имени Каллум на трех страницах. Первая страница готовит читателя к тому, что будет очень грустно: "Миссис Дьюнн, простите, если вам это не понравится или вызовет слишком сильные эмоции".

"Мама была очень расстроена из-за того, что пришлось усыпить собаку, и нервничала перед сегодняшним возвращением в школу. А вот что она получила от маленького мальчика из класса, – написала дочь учительницы.

Основная часть послания попала на вторую страницу. Каллум написал, что очень сожалеет о смерти Чарли, и расшифровал его кличку, подобрав прилагательные, начинающиеся с каждой из букв слова CHARLIE. Он уверен, что для миссис Дьюнн пес был веселым, радостным, очаровательным, родным, счастливым, невероятным и энергичным.

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"Но самое главное — я знаю, что ваш пес был особенным. И сейчас ваш пес в лучшем мире и присматривает за вами", – написал ребенок.

На последней странице Каллум попытался нарисовать конфету и еще раз написал, что Чарли был прекрасной собакой.

Твит Люси стал вирусным мгновенно. Сейчас у него более 29 тысяч ретвитов и более 150 тысяч лайков. Реакция у всех примерно одинаковая — слезы умиления, а также восхищение поступком Каллума (и тем, как родители его воспитали).

"Кем бы ни были родители Каллума, они заслуживают похвалы за то, что воспитывают такого милого и вдумчивого ребёнка", Я не плачу, просто что-то в глаз попало! Это так прекрасно!", "Так жаль собачку… Но какое же чудо Каллум! Надеюсь, он останется таким добрым, даже когда вырастет… Миру нужны такие люди, как он. Родители правильно его воспитывают", – пишут пользователи.

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