Мальчика, выпавшего с пятого этажа, поймали в простыню случайные очевидцы

В Китае группа водителей службы доставки города Ханчжоу в провинции Чжэцзян сумела поймать мальчика, который упал из окна пятого этажа многоэтажки, с помощью простыни.

Падение ребенка задержал балкон двумя этажами ниже, шум услышали сотрудники службы доставки, располагавшейся по соседству. Несколько водителей в форменной одежде бросились на место происшествия, где уже собрались зеваки.

Они поняли, что мальчик вот-вот сорвется, схватили простыню, которая сушилась на веревке, и растянули ее под ним. Ребенок упал с балкона на ткань, защищавшую от солнца магазин на первом этаже, а с нее — в натянутую водителями простыню.

При падении мальчик сломал ногу, а менеджер магазина, которого мальчик задел при падении, получил вывих руки. Обоих пострадавших доставили в больницы.

Напомним, 22 мая в Днепре с балкона пятого этажа выпала трехлетняя девочка. Инцидент произошел около шести часов утра на проспекте Слобожанском. По словам спасателей, в момент происшествия ребенок находился в квартире один – мама девочки, работающая дворником, убирала территорию возле подъезда.

"О происшествии мы узнали от очевидцев – люди просто выбежали со двора и увидели автомобиль полиции. Выпавшая девочка подавала признаки жизни, приходила в сознание. На место немедленно приехала "скорая", которую полиция сопроводила до больницы", – рассказали патрульные, оказавшиеся на месте происшествия первыми.

А перед этим в Оболонском районе Киева трехлетний мальчик выпал из окна третьего этажа высотки на проспекте Героев Сталинграда. Ребенок взобрался на подоконник и оперся руками о москитную сетку, которая не выдержала его веса. При падении малыш получил ушибы и был доставлен в приемное отделение детской больницы.