Детеныши бабуина с ними играют, едят и даже спят вместе

Маленькие бабуины подружились с собакой и котом 2019-07-29T02:24:00+03:00 Другие страны Детеныши бабуина с ними играют, едят и даже спят вместе

Они остались без родителей, но быстро нашли себе новую семью. Маленькие бабуины подружились с собакой и котом.

Трогательная дружба завязалась в национальном парке Намибии. Именно работнику заповедника принадлежат собака и кот. Детеныши бабуина с ними играют, едят и даже спят вместе. И быстро освоились в новом доме. Рабочие нацпарка говорят – такое поведение бабуинов не редкость.

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А в Буче Киевской области подружились утка с аистом. Все свободное время птицы проводят вместе. Хозяйка впустила птиц в квартиру, так как на улице сильный мороз. Они отогревают лапки и плещутся в ванной. Мало того, селезень чистит клювом перья аисту и наоборот. Этой дружбе почти год. Птицы подружились с тех пор, как аист выпал из гнезда и повредил крыло. А через несколько дней орнитологу принесли маленького утенка, затерявшегося на озере.

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Кроме того, трогательная дружба енота и двух собак покорила пользователей сети. На Багамах девушка по имени Лаура Янг из Нассау спасла упавшего с дерева енота. У животного была сломана лапка, и девушка взялась выхаживать его, так как специалистов по данному виду животных поблизости не нашлось. Лаура дала еноту имя Тыковка. Девушке пришлось выкармливать нового питомца из бутылочки, а также постоянно следить за его температурным режимом. Сейчас Тыковка живет с Лаурой, ее мужем и двумя собаками Тоффи и Орео.

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