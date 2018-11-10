Масштабная авария: в Австралии грузовой поезд "сбежал" от машиниста и разогнался до 150 км/ч (видео)

Чтобы остановить неуправляемый состав, его пришлось пустить под откос

В Австралии грузовой состав из 268 вагонов с железной рудой компании BHP Billiton проехал более 90 километров без машиниста.

Поезд начал движение, когда его единственный машинист вышел из кабины, чтобы проверить один из вагонов.

Чтобы остановить состав, развивший скорость до 150 км/ч, его пришлось сводить с рельсов. Повреждено более полутора километров путей, вдоль которых лежат упавшие вагоны.

BHP Billiton, занимающая третье место в мире по добыче железной руды, предупредила о возможных перебоях с поставками.

Ранее сообщалось, что во Франции в пригороде Парижа из-за размытых дождями путей сошел с рельсов пригородный поезд. По словам министра транспорта Франции Элизабет Борне, из-за оползня на пути сошли с рельсов три пассажирских вагона. В результате инцидента семь человек получили незначительные ранения. Остальных пассажиров эвакуировали.

Кроме того, поезд, в котором находились около 80 человек, в том числе школьники, сошел с рельсов в Австрии. По неизвестным причинам в результате аварии опрокинулись два вагона, 26 человек легко травмировались, двое получили тяжелые травмы.