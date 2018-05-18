Международный суд потребовал у России отчета по решению о возрождении Меджлиса

В суде также предложили предоставить Украине данные по этому вопросу

Международный суд ООН потребовал, чтобы Россия предоставила информацию о том, как идет выполнение предписания суда в части возобновления деятельности Меджлиса крымскотатарского народа в оккупированом Крыму. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Теперь, согласно запросу, РФ должна объяснить суду, что было сделано для создания нормальных условий деятельности Меджлиса в Крыму. Суд также предложил Украине предоставить информацию по этому вопросу. Мы проинформируем суд обо всех усилиях, которые были приложены для реализации приказа суда как со стороны государства, так и представителями Меджлиса", – написала Зеркаль.

Замминистра отметила, что такие шаги являются процедурными, для того, чтобы суд мог оценить реальное положение дел. Также она напомнила, что обращение Украины в Международный суд ООН с просьбой разъяснить предписание было связано с тем, что в течение года РФ не сделала ничего для выполнения предписания суда.

"Единственное, что мы слышали – "мы принимаем необходимые меры", хотя предварительные меры, определенные судом, требовали неотложной реакции. Такое отношение РФ означает фактическое игнорирование Международного суда ООН", – подчеркнула замминистра.

Как известно, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Суд указал, что Россия должна воздержаться от продолжения ограничения возможности крымских татар сохранить свои институты, в частности Меджлис.

Напомним, 16 января Министерство иностранных дел Украины подало иск касательно нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Международный суд ООН в Гааге.

Также суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. Такое решение стало первым в истории, по которому Россия вынуждена выплатить компенсацию вследствие аннексии. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.