Мир отмечает День полярного медведя

Сегодня во всем мире отмечают День полярного медведя, сообщает "Ранок з Україною".
Полярного медведя еще называют белым или северным.
Это животное обитает в северном полушарии, в приполярных областях. Самая большая популяция белого медведя – на Чукотке. По данным 2014 года, в мире насчитывалось до 25 тыс. этих животных Полярные медведи занесены в Международную Красную книгу.
Ранее "Сегодня" рассказывали, как огромный полярный медведь окружил пса заботой и лаской. Трогательной видеоролик с необычной дружбой животных собрал тысячи просмотров. На видео огромный медведь нежно гладит пса, пока они сидят на берегу моря и смотрят вдаль. Примечательно, что забота медведя очень нравится собаке.
Также мы писали о видео взросления полярного медвеженка. Видеокадры охватили 2,5 месяца жизни животного. Процесс взросления запечатлели работники колумбийского зоопарка.
Кроме того, "Сегодня" писали о том, как звездой интернета стал танцующий белый медведь. Забавный полярный медведь, размахивающий лапами, попал в объектив фотографа.
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