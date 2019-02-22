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"Мисс Вселенную" встречали на родине как королеву: появились яркие фото и видео

Сегодня, 19:25

Катриона Грей проехалась на огромной платформе по главным улицам Манилы, где ее приветствовали тысячи фанатов

"Мисс Вселенную" встречали на родине как королеву: появились яркие фото и видео Другие страны Катриона Грей проехалась на огромной платформе по главным улицам Манилы, где ее приветствовали тысячи фанатов

Грандиозный парад для победительницы конкурса красоты "Мисс Вселенная-2018" организовали на родине. Пышную встречу Катрионе Грей провели в столице Филиппин – Маниле.

Девушка проехалась по городу на подвижной пышно украшенной платформе, а посмотреть на новую "Мисс Вселенная", которая принесла своей стране уже четвертую победу, вдоль центральной улицы города собрались тысячи человек.

"Конечно, меня поражает ее красота. И мне кажется мы похожи", – говорит посетительница парада Дженс Ли.

В свою очередь, другой гость, Грегорио Марфиль, утверждает, что главная красота мира не только красива и сообразительна, но еще и очень умна.

"Видно, что она интеллигентная, поэтому люди ее обожают", – добавил он.

Напомним, что накануне конкурса "Мисс Вселенная США", модель Сара Роуз Саммерс, оказалась в эпицентре расистского скандала – девушка в компании своих "коллег" из Австралии и Колумбии отпускала грубые замечания в адрес красавиц из стран Юго-Восточной Азии.

Мы также писали, как представительница Коста-Рики на конкурсе Наталия Карвахаль подшутила над ведущим Стивом Харви, припомнив ему конфуз трехлетней давности, когда он перепутал победительниц соревнований.

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Тег Филиппины, фестиваль, праздник, мисс вселенная, конкурс красоты, парад

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