"Мисс Вселенную" встречали на родине как королеву: появились яркие фото и видео
Катриона Грей проехалась на огромной платформе по главным улицам Манилы, где ее приветствовали тысячи фанатов
Грандиозный парад для победительницы конкурса красоты "Мисс Вселенная-2018" организовали на родине. Пышную встречу Катрионе Грей провели в столице Филиппин – Маниле.
Девушка проехалась по городу на подвижной пышно украшенной платформе, а посмотреть на новую "Мисс Вселенная", которая принесла своей стране уже четвертую победу, вдоль центральной улицы города собрались тысячи человек.
"Конечно, меня поражает ее красота. И мне кажется мы похожи", – говорит посетительница парада Дженс Ли.
В свою очередь, другой гость, Грегорио Марфиль, утверждает, что главная красота мира не только красива и сообразительна, но еще и очень умна.
"Видно, что она интеллигентная, поэтому люди ее обожают", – добавил он.
Напомним, что накануне конкурса "Мисс Вселенная США", модель Сара Роуз Саммерс, оказалась в эпицентре расистского скандала – девушка в компании своих "коллег" из Австралии и Колумбии отпускала грубые замечания в адрес красавиц из стран Юго-Восточной Азии.
Мы также писали, как представительница Коста-Рики на конкурсе Наталия Карвахаль подшутила над ведущим Стивом Харви, припомнив ему конфуз трехлетней давности, когда он перепутал победительниц соревнований.
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