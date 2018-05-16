Миссия ОЗХО озвучила результаты расследования по химатаке в Сирии

Сегодня, 13:16

По мнению экспертов. 4 февраля во время атаки на город Серакиб в провинции Идлиб был применен хлор

Дети, пострадавшие во время химатаки. Фото: AFP
Дети, пострадавшие во время химатаки. Фото: AFP

Миссия Организации по запрещению химического оружия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) подтвердила, что в городе Серакиб (провинция Идлиб) мог быть применен хлор. Об этом сообщила в среду пресс-служба ОЗХО, передает ТАСС.

"По всей видимости, в инциденте, произошедшем 4 февраля этого года, в качестве химического оружия использовался хлор, который был распылен в воздухе из цилиндров в результате механического воздействия, – отметили в организации. - В числе прочего эти выводы основываются на наличии двух цилиндров, в которых, как установлено, ранее содержался хлор; показаний очевидцев; образцов, взятых из окружающей среды и свидетельствующих о наличии хлора, что несвойственно для окружающей местности; данных о пациентах, обратившихся в медицинские учреждения за помощью вскоре после инцидента, у которых наблюдались признаки и симптомы воздействия хлора и других токсичных химикатов".

По данному инциденту МУФС подготовила доклад, который был во вторник распространен среди государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия. Документ также был передан в Совет Безопасности через генерального секретаря ООН.

"Решительно осуждаю применение токсичных химикатов в качестве оружия кем бы то ни было, в каких бы то ни было целях и при каких бы то ни было обстоятельствах, – заявил генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю, комментируя выводы экспертов организации. – Такие действия вступают в прямое противоречие с однозначным запретом на использование отравляющих веществ, закрепленным в Конвенции о запрещении химического оружия".

В ОЗХО добавили, что мандат МУФС заключается в установлении фактов применения химического оружия или токсичных химикатов и не предполагает установления ответственности за предполагаемые атаки.

"Эту роль играл созданный СБ ООН Совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, чей мандат истек в декабре 2017 года", – напомнили в организации.

Об атаке с использованием газообразного хлора близ города Серакиб сообщила 6 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Она тогда отметила, что это шестой подобный случай за последние 30 дней. При этом Науэрт возложила ответственность за него на сирийские власти.

Напомним, 7 апреля волонтерские организации в Сирии сообщили о химической атаке на город Дума, в результате которой погибли десятки людей, в том числе дети.

Страны Запада возложили ответственность за нападения на режим сирийского президента Башара Асада. Франция и США заявили, что доказательства применения химического оружия в Думе. Россия, которая поддерживает Асада в сирийском конфликте, химатаку отрицает и считает ее постановкой Запада для оправдания военного удара по Сирии.

Также сообщалось, что Россию заподозрили в "заметании следов" после химатаки в Думе.
Сирия, хлор, химатака

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