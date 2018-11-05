Мощное землетрясение произошло в Японии

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока нет

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье, 4 ноября, в северной части Японии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока нет.

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Напомним, в воскресенье, 28 октября, в Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3 балла. Эпицентр стихии был в двух километрах от города-курорта Боржоми. Землетрясение, очаг которого находился на глубине 11 километров, возникло в 13:03 по местному времени (11:03 по Киеву). Информация о разрушениях в населенных пунктах не сообщается.

Напомним, ночью 28 октября в горах Вранча в Румынии произошло землетрясение, а толчки ощутили в Одесской области. В соцсетях сообщают, что во время землетрясения в квартирах беспокойно вели себя домашние животные, шатались люстры и дрожали сервизы в шкафах.

В связи с этим в жители Одесской области в соцсетях шутили о том, что легкая дрожь земли была специально для того, чтобы украинцы не забыли перевести свои часы.

Также в ночь на 26 октября у берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8 баллов, которое ощутили и жители других государств: Албании, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Италии, Македонии, Ливии, Турции и Мальты.