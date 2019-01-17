На Египет обрушилась мощная песчаная буря: впечатляющие фото и видео

Информации о пострадавших пока нет

На Египет обрушилась мощная песчаная буря: впечатляющие фото и видео 2019-01-17T01:02:00+02:00 Другие страны Информации о пострадавших пока нет

Информации о пострадавших пока нет, спровоцированная мощными ветрами.

Об этом сообщает Reuters.









"Огромная туча пыли накрыла в среду Каир и ряд египетских портовых городов. Причиной стала мощная песчаная буря и сильный ветер, которые уже заставили порта Суэц и Зеитият прекратить свою работу", – говорится в сообщении.

Отмечается, что природная стихия стала причиной задержки рейсов в аэропорту столицы. Многие жители Каира пережидают бурю в домах, а также носят медицинские маски. На дорогах видимость ограничена.

Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщалось, в минувшем году в Египте в результате бушующей песчаной бури было полностью остановлено транспортное сообщение страны. Встране из-за стихии были закрыты аэропорты, морские порты и железные дороги. Наиболее пострадавшими от непогоды оказались южные провинции Египта – Красное море, Кена, Асьют, Эль-Вади эль-Гадид, Луксор и Сохаг. В частности, самолеты, направлявшиеся в Луксор, Каир, Асуан и Сохаг, были направлены в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Также из-за песчаной бури в Египте "застряли" 300 украинцев.

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