На французское посольство в Буркина-Фасо напали боевики

Сегодня, 16:15

Скорее всего, за нападением стоит какая-то из исламистских группировок

Фото: AFP
Фото: AFP

Вооруженные мужчины напали на посольство Франции и штаб армии в столице африканской страны Буркина-Фасо – Уагадугу.

Пока неизвестно, кто стоит за нападением, однако в последние несколько лет Буркина-Фасо и другие страны Западной Африки были мишенью джихадистских группировок, связанных с террористическими организациями "Аль-Каида" и "Исламское государство".

Местный новостной канал показал изображение черного дыма, выходящего из здания в центре Уагадугу, а по данным корреспондента Reuters, многие бежали по улицам.

Чиновники в Париже подтвердили, что в Буркина-Фасо осуществляется нападение на французское посольство, а также на штаб армии.

Сообщается, что в штабе армии прогремел взрыв, а затем раздались выстрелы. По данным свидетеля, вооруженные люди в масках с рюкзаками напали на штаб армии незадолго до взрыва.

По последним данным, как сообщает AFP, четверо нападавших погибли во время атаки в столице Буркина-Фасо.

Как известно, за последние несколько лет исламистские боевики укрепили свои позиции на просторах огромного региона Сахель в Африке, начав наступательные операции в Мали, Буркина-Фасо, Кот д'Ивуаре и Нигере.

Напомним, недавно в ночь на четверг, 22 февраля, на посольство США в Черногории было совершено нападение. Неизвестный бросил гранату на территорию дипломатического представительства, после чего покончил жизнь самоубийством.

Ранее группа вооруженных боевиков напала на турецкий ресторан "Азиз Стамбул" в центре Уагадугу. Злоумышленники подъехали к заведению на автомобиле и открыли огонь по посетителям. В результате жертвами атаки стали 18 человек, около десятка получили ранения.
Буркина-Фасо, Франция, теракт, посольство, ИГИЛ
Источник:

AFP

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