На хадж в Мекку съехались миллионы мусульман

Каждый, кто исповедует ислам, должен осуществить хадж хотя бы раз в жизни

Более двух миллионов мусульман съехались в Мекку – в Саудовской Аравии начался ежегодный хадж. Каждый, кто исповедует ислам, должен осуществить его хотя бы раз в жизни. Это пятидневное паломничество – одно из крупнейших религиозных собраний в мире.

По традиции, мусульмане сначала семь раз обходят Каабу – святыню в виде черного прямоугольного камня. Далее, через холмы, направляются к горе Арафат, ночуют в долине, и через несколько дней возвращаются назад. Только если этот путь пройден, хадж считают выполненным.

Интересной традицией является побивание шайтана камнями во время хаджа. Мусульмане заранее запасаются камушками, которые должны быть по величине чуть больше горошинки, и несут их в долину Мина пешком. Паломники забрасывают камнями три стены – джамараты, которые символизируют дьявола.

В предыдущие годы давка во время выполнения этого ритуала привела к гибели большого количества людей. Так, в 2015 году погибли более 700 человек, около 800 получили травмы. До 2004 года джамараты были построены в виде высоких столбов. После хаджа 2004 года власти Саудовской Аравии в целях безопасности заменили столбы на стены.

Стояние на горе Арафат – 70-метровом холме в предместье Мекки, – считается основным обрядом хаджа, без выполнения которого мусульманское ежегодное паломничество признается недействительным. С этой горы пророк Мухаммед обратился к своим последователям с последней проповедью.

Отметим, в прошлом году молитвенное стояние на горе проходило при экстремальной жаре в 43 градуса и при сильном ветре.