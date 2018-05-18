На Кубе разбился пассажирский "Боинг": на борту было более 100 человек

Сегодня, 20:54

Самолет летел из Гаваны в Ольгин

 

фото @CesarMorenoH
фото @CesarMorenoH

На Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737. 

Самолет летел из Гаваны в Ольгин. 

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.

Как уточняет Кубинское государственное телевидение, воздушное судно разбилось вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване.

В то же время Telegram-канал 360tv отмечает, что на борту рухнувшего Boeing 737 было более 100 человек. Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

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Напомним, что 17 апреля пассажирский самолет авиакомпании Southwest совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. В самолете были повреждены обшивка левого двигателя и окно.

Ранее в результате крушения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс Тегеран – Ясудж в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан погибли 66 человек.
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Источник:

Reuters

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