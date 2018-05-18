На Кубе разбился пассажирский "Боинг": на борту было более 100 человек

Самолет летел из Гаваны в Ольгин

На Кубе сразу же после взлета из аэропорта в Гаване разбился пассажирский самолет Boeing 737.

Самолет летел из Гаваны в Ольгин.

К месту происшествия прибыли автомобили скорой помощи и пожарной службы.

Как уточняет Кубинское государственное телевидение, воздушное судно разбилось вскоре после взлета из международного аэропорта Хосе Марти в Гаване.

В то же время Telegram-канал 360tv отмечает, что на борту рухнувшего Boeing 737 было более 100 человек. Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Женщина спасла 149 жизней, осуществив аварийную посадку самолета

Напомним, что 17 апреля пассажирский самолет авиакомпании Southwest совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии. В самолете были повреждены обшивка левого двигателя и окно.

Ранее в результате крушения пассажирского самолета компании Aseman, который выполнял рейс Тегеран – Ясудж в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан погибли 66 человек.