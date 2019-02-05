Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,42
31,39
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На мессу Папы Римского в ОАЭ пришли 150 тысяч человек: появились впечатляющие фото

Сегодня, 13:03

Проповедь понтифика стала первым в истории Арабских Эмиратов христианским выступлением под открытым небом

На мессу Папы Римского в ОАЭ пришли 150 тысяч человек: появились впечатляющие фото Другие страны Проповедь понтифика стала первым в истории Арабских Эмиратов христианским выступлением под открытым небом

В Объединенных Арабских Эмиратах впервые состоялась христианская месса под открытым небом, которую вел Папа Римский Франциск.

Проповедь проходила 5 февраля в условиях повышенной безопасности на стадионе Zayed Sports City в Абу-Даби, который прежде принимал исключительно спортивные мероприятия.

Послушать Франциска собирались около 150 тыс. человек – преимущественно христиан из Индии, Филиппин и Малайзии, но были среди зрителей и мусульмане. Вместить такое количество людей площадка не смогла – стадион рассчитан лишь на 50 тыс. человек. Поэтому остальным пришлось смотреть обращение понтифика на установленных снаружи огромных экранах.

Чтобы попасть на это действие многие верующие приезжали еще с ночи и часами находились на улице при температуре около 14 градусов. Впрочем, к моменту начала проповеди воздух прогрелся до 23 градусов.

Таким образом, понтифик завершил свой исторический визит в Арабские Эмираты – первую поездку главы Католической церкви в это ближневосточное государство. После проповеди он отправился в аэропорт и на самолете авиакомпании Etihad Airways отправился в Рим.

Напомним, ранее в Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск всерьез изучает возможность своего исторического визита в Северную Корею.

Кроме того, мы уже писали, что в традиционном рождественском обращении к "Городу и миру" (Urbi et Orbi) понтифик пожелал Украине облегчение и мира.

Также сообщалось, что осенью Ватикан передал Украине более 15 миллионов евро в помощь пострадавшим от войны на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Ватикан, ОАЭ, Папа Римский, христианство, Арабские Эмираты, проповедь, понтифик, месса, Папа Римский Франциск

Вы сейчас просматриваете новость " На мессу Папы Римского в ОАЭ пришли 150 тысяч человек: появились впечатляющие фото". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Папа Римский напомнил дипломатам о сложной ситуации на Донбассе

7 января, 19:00

Глава Католической церкви намерен продолжать гуманитарную поддержку пострадавших украинцев

Папа Римский Франциск считает обязательным преподавание сексуального образования в школах

29 января, 05:50

Понтифик уверен, что в школах должно проводиться «объективное» сексуальное образование «без идеологических штампов»

Папа Римский поздравил христиан восточного обряда с Рождеством

6 января, 14:25

Он послал свои поздравления в знак общности между всеми христианами

"Плохая новость для Московской патриархии": Ватикан признал Украинскую поместную церковь

18 декабря 2018, 11:12

На официальном портале Святого Престола распространили новость об избрании Епифания предстоятелем единой церкви в Украине

Папа Римский Франциск и лидеры иностранных государств поздравили Украину с Днем Независимости

23 августа 2018, 02:10

Главу государства и весь украинский народ с праздником поздравили король Нидерландов Виллем-Александр, король Швеции Карл Густав XVI, король бельгийцев Филипп

Папа Римский пообещал помолиться за мир в Украине

23 мая 2018, 22:24

Папа Римский пообщался с украинскими военными паломниками

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Рост зарплат в Украине: ожидать ли его в 2019 году

3 февраля, 07:51

Прогноз средней зарплаты к концу 2019 года оказался ниже, чем средняя зарплата за декабрь 2018-го

Безналичный год: для украинцев подготовили много новшеств

3 февраля, 07:38

Уже в середине 2019 года во многих городах станет доступна услуга бесконтактной оплаты проезда в транспорте

Как говорит Украина: специфический и забавный сленг разных областей нашей страны

3 февраля, 07:19

На Западе "бахуры" могут подарить "кугутки", днепрянин к обеду припасет "весло", а продавцам на знаменитом одесском "Привозе" желают "кисло в чубчик"

Индекс однушки: какое жилье можно снять в других странах мира по цене однокомнатной квартиры в центре Киева

3 февраля, 07:00

За те же деньги, что и съем киевской однокомнатной квартиры, можем позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии