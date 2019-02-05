На мессу Папы Римского в ОАЭ пришли 150 тысяч человек: появились впечатляющие фото
Проповедь понтифика стала первым в истории Арабских Эмиратов христианским выступлением под открытым небом
В Объединенных Арабских Эмиратах впервые состоялась христианская месса под открытым небом, которую вел Папа Римский Франциск.
Проповедь проходила 5 февраля в условиях повышенной безопасности на стадионе Zayed Sports City в Абу-Даби, который прежде принимал исключительно спортивные мероприятия.
Послушать Франциска собирались около 150 тыс. человек – преимущественно христиан из Индии, Филиппин и Малайзии, но были среди зрителей и мусульмане. Вместить такое количество людей площадка не смогла – стадион рассчитан лишь на 50 тыс. человек. Поэтому остальным пришлось смотреть обращение понтифика на установленных снаружи огромных экранах.
Чтобы попасть на это действие многие верующие приезжали еще с ночи и часами находились на улице при температуре около 14 градусов. Впрочем, к моменту начала проповеди воздух прогрелся до 23 градусов.
Таким образом, понтифик завершил свой исторический визит в Арабские Эмираты – первую поездку главы Католической церкви в это ближневосточное государство. После проповеди он отправился в аэропорт и на самолете авиакомпании Etihad Airways отправился в Рим.
Напомним, ранее в Ватикане заявили, что Папа Римский Франциск всерьез изучает возможность своего исторического визита в Северную Корею.
Кроме того, мы уже писали, что в традиционном рождественском обращении к "Городу и миру" (Urbi et Orbi) понтифик пожелал Украине облегчение и мира.
Также сообщалось, что осенью Ватикан передал Украине более 15 миллионов евро в помощь пострадавшим от войны на Донбассе.
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