На шахте в Пакистане произошел взрыв, 16 горняков погибли

5 Мая 2018, 20:53

Обрушение произошло из-за взрыва газа

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По меньшей мере 16 горняков погибли и шесть пострадали в субботу в результате обрушения одной из шахт по добыче угля, расположенной в окрестностях пакистанского города Кветта (провинция Белуджистан). Об этом сообщила газета "Доон", – передает ТАСС.

По ее данным, обрушение произошло из-за взрыва газа. Все пострадавшие были госпитализированы.

Издание сообщает, что один работник шахты до сих пор находится под обломками, спасательная операция продолжается.

Напомним, в результате обвала свода шахты в западной части Грузии погибли шесть человек. Трое получили ранения разной степени тяжести. Согласно предварительной информации, в шахте деформировалась стена, из-за чего обвалился ее свод.

Напомним, ранее на шахте "Есаульская" в Кузбассе, Россия, произошло обрушение в вентиляционном штреке, в забое были заблокированы три шахтера. Обрушение произошло из-за нарушения правил безопасной эксплуатации оборудования. 

А октябре 2017-го во Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" в результате обвала породы трое горняков получили травмы.
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