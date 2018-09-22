На стиле: шотландский дизайнер украшает туфли кухонными губками

Шотландский дизайнер создал туфли, украшенные красочными кухонными мочалками. Стоимость такой обуви – около тысячи долларов.

Отмечается, что аксессуар оказался слишком дорогим для обычных домохозяек.

Впрочем, дизайнер не жалуется – покупатели находятся. Он продал почти всю коллекцию.

Напомним, дизайнер из Нидерландов шьет необычные наряды из навоза.

Инновационный дизайнер уверена: ее разработка может стать спасением для Нидерландов, которые буквально утопают в коровьих экскрементах, ведь 2,5 миллиона здешних коров оставляют после себя в год 68 миллиардов тонн навоза.

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