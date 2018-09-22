На стиле: шотландский дизайнер украшает туфли кухонными губками

Сегодня, 19:19

Почти всю коллекцию необычной обуви раскупили


Шотландский дизайнер создал туфли, украшенные красочными кухонными мочалками. Стоимость такой обуви – около тысячи долларов.

Отмечается, что аксессуар оказался слишком дорогим для обычных домохозяек.

Впрочем, дизайнер не жалуется – покупатели находятся. Он продал почти всю коллекцию.

Напомним, дизайнер из Нидерландов шьет необычные наряды из навоза.

Инновационный дизайнер уверена: ее разработка может стать спасением для Нидерландов, которые буквально утопают в коровьих экскрементах, ведь 2,5 миллиона здешних коров оставляют после себя в год 68 миллиардов тонн навоза.

Также мы писали о необычной украинке – 38-летней Ольге Сахно, которая, несмотря на диагноз ДЦП, успешно трудится на поприще дизайна одежды.

Мы сообщали о том, что дизайнер из Днепра выпустила линейку необычных гробов. Первая фотосессия с гробами, украшенными графическими абстракциями, розами и орхидеями, уже облетела соцсети и собрала тысячи неодобрительных комментариев. Но авторов и моделей фотографий с гробами это ничуть не смущает.
дизайнер, наряды, туфли, домохозяйки, покупатели
Источник:

"Сегодня"

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