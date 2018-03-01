На Тайване охотятся за туалетной бумагой

Сегодня, 13:05

Дефицитный товар не успевают разгружать в супермаркетах


На Тайване вырос спрос на туалетную бумагу.  Жители острова охотятся на дефицитный товар по всем магазинам. Туалетная бумага стала настолько популярной, что ее даже можно получить в качестве приза в игровых автоматах.

Люди, с головы до ног увешанные рулонами туалетной бумаги на улицах, – норма. За несколько дней продажи увеличились в 22 раза.

В марте, пишет местная пресса, бумага может подорожать на треть. В прошлом году ее стоимость уже увеличивали. Потому, что не хватает сырья. Тайвань перерабатывает мало применяемой бумаги. Власти факт подорожания отрицают.

"Цены фиксированные, они предусмотрены контрактами с магазинами. И к середине марта не изменятся. Я призываю покупателей не паниковать." – отметила Ву Ченг-Хсуех, представитель департамента по защите прав потребителей.

Некоторые решили заработать на ажиотаже, и предлагают – выиграть рулон бумаги. Появились игровые автоматы с "клешней". Пачку можно получить, как мягкую игрушку. Одна попытка, в переводе на наши деньги, стоит 18 гривен.

Напомним, в китайских общественных туалетах стали устанавливать сканеры, которые распознают лица. Технологию используют, чтобы люди не воровали туалетную бумагу.

Кроме этого, в Бразилии сняли скандальную рекламу туалетной бумаги.
Тайвань, туалет, туалетная бумага, дефицит
Источник:

"Сегодня"

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