На Тайване охотятся за туалетной бумагой

На Тайване вырос спрос на туалетную бумагу. Жители острова охотятся на дефицитный товар по всем магазинам. Туалетная бумага стала настолько популярной, что ее даже можно получить в качестве приза в игровых автоматах.

Люди, с головы до ног увешанные рулонами туалетной бумаги на улицах, – норма. За несколько дней продажи увеличились в 22 раза.

В марте, пишет местная пресса, бумага может подорожать на треть. В прошлом году ее стоимость уже увеличивали. Потому, что не хватает сырья. Тайвань перерабатывает мало применяемой бумаги. Власти факт подорожания отрицают.

"Цены фиксированные, они предусмотрены контрактами с магазинами. И к середине марта не изменятся. Я призываю покупателей не паниковать." – отметила Ву Ченг-Хсуех, представитель департамента по защите прав потребителей.

Некоторые решили заработать на ажиотаже, и предлагают – выиграть рулон бумаги. Появились игровые автоматы с "клешней". Пачку можно получить, как мягкую игрушку. Одна попытка, в переводе на наши деньги, стоит 18 гривен.

Напомним, в китайских общественных туалетах стали устанавливать сканеры, которые распознают лица. Технологию используют, чтобы люди не воровали туалетную бумагу.

Кроме этого, в Бразилии сняли скандальную рекламу туалетной бумаги.