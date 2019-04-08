На тайваньском химзаводе произошел мощный взрыв

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа

Фото: скриншот.

На тайваньском химзаводе произошел мощный взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bad/b35/5cabadb35f594.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bad/b35/5cabadb35f594.jpg 2019-04-08T23:25:00+03:00 Другие страны По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа

На Тайване эвакуировали более 10 тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp.

Как сообщает China Daily, инцидент произошел в поселке Майлиао (Mailiao), округ Юньлинь. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.

"Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему округу", – заявляют очевидцы.

More than 10,000 villagers had to be evacuated after an explosion rocked a chemical plant in an industrial zone in Mailiao township, Yunlin county in Southeast China's #Taiwan Sunday afternoon. https://t.co/EDvmW4Xuanpic.twitter.com/oRbm3e3E1q — Global Times (@globaltimesnews) 7 апреля 2019 г.

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

Ранее химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров. Полицейские оцепили район и не пропускали водителей.

Также 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

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