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На тайваньском химзаводе произошел мощный взрыв

Сегодня, 23:25

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
На тайваньском химзаводе произошел мощный взрыв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/bad/b35/5cabadb35f594.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/bad/b35/5cabadb35f594.jpg Другие страны По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа

На Тайване эвакуировали более 10 тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp.

Как сообщает China Daily, инцидент произошел в поселке Майлиао (Mailiao), округ Юньлинь. Информации о жертвах и раненых не поступало.

Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.

"Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему округу", – заявляют очевидцы.

По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.

Ранее химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров. Полицейские оцепили район и не пропускали водителей.

Также 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.

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Тег видео, Тайвань, взрыв, химзавод

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