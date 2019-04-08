На тайваньском химзаводе произошел мощный взрыв
По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа
На Тайване эвакуировали более 10 тысяч человек из-за мощного взрыва на химическом заводе Formosa Chemical and Fiber Corp.
Как сообщает China Daily, инцидент произошел в поселке Майлиао (Mailiao), округ Юньлинь. Информации о жертвах и раненых не поступало.
Спасательные службы и полицейские прибыли на место происшествия примерно через 20 минут после получения сообщения о взрыве.
"Взрыв был очень мощным, его было слышно по всему округу", – заявляют очевидцы.
More than 10,000 villagers had to be evacuated after an explosion rocked a chemical plant in an industrial zone in Mailiao township, Yunlin county in Southeast China's #Taiwan Sunday afternoon. https://t.co/EDvmW4Xuanpic.twitter.com/oRbm3e3E1q— Global Times (@globaltimesnews) 7 апреля 2019 г.
По предварительной информации, к взрыву на химическом заводе могла привести утечка газа.
Ранее химический завод загорелся в американском штате Луизиана. В небо поднимались столбы густого черного дыма, который был виден за несколько километров. Полицейские оцепили район и не пропускали водителей.
Также 18 октября рядом с Лос-Анджелесом случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Chevron.
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