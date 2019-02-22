Направлялась в Украину: в Азербайджане пограничники нашли в фуре крупную партию героина

В грузовике с украинскими номерами были спрятаны 28 килограмм наркотиков

Направлялась в Украину: в Азербайджане пограничники нашли в фуре крупную партию героина 2019-02-22T12:31:00+02:00 Другие страны В грузовике с украинскими номерами были спрятаны 28 килограмм наркотиков

В Азербайджане перехватили масштабную партию наркотиков, которые везли в Одессу. 28 килограммов героина нашли пограничники в фуре с украинскими номерами.

Грузовик правоохранители задержали на Астаринской таможне. Как выяснилось, наркотики украинец вез из Ирана. Пакеты с зельем мужчина спрятал в холодильнике фуры, среди винограда. Обнаружила контрабанду служебная собака. На данный момент украинца задержали.

Напомним, ранее в сети появилось видео, как на таможне в Азербайджане задержали машину, которая собиралась провезти в Украину 260 кг героина.

Также мы писали, как ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого в одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления, а делец, используя связи в криминальном мире, сбывал их в разных регионах нашей страны.

Кроме того, на Буковине для оккупированного Крыма насушили 40 кг марихуаны. А на Закарпатье задержали банду наркоторговцев, которые оптом поставляли тяжелые наркотики местным "потребителям" и клиентам из центральных и восточных регионов Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Направлялась в Украину: в Азербайджане пограничники нашли в фуре крупную партию героина". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.