Направлялась в Украину: в Азербайджане пограничники нашли в фуре крупную партию героина
В грузовике с украинскими номерами были спрятаны 28 килограмм наркотиков
В Азербайджане перехватили масштабную партию наркотиков, которые везли в Одессу. 28 килограммов героина нашли пограничники в фуре с украинскими номерами.
Грузовик правоохранители задержали на Астаринской таможне. Как выяснилось, наркотики украинец вез из Ирана. Пакеты с зельем мужчина спрятал в холодильнике фуры, среди винограда. Обнаружила контрабанду служебная собака. На данный момент украинца задержали.
Напомним, ранее в сети появилось видео, как на таможне в Азербайджане задержали машину, которая собиралась провезти в Украину 260 кг героина.
Также мы писали, как ранее судимый киевлянин заказывал кокаин у своего знакомого в одной из стран Центральной Америки. "Товар" поступал в Украину через зарубежные грузовые отправления, а делец, используя связи в криминальном мире, сбывал их в разных регионах нашей страны.
Кроме того, на Буковине для оккупированного Крыма насушили 40 кг марихуаны. А на Закарпатье задержали банду наркоторговцев, которые оптом поставляли тяжелые наркотики местным "потребителям" и клиентам из центральных и восточных регионов Украины.
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