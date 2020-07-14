NASA назвала дату запуска космической миссии на Марс

В целом запуск предполагается осуществить не позднее 15 августа

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявило, что планирует 30 июля запустить космический корабль, который доставит марсоход "Perseverance" на Красную планету. Однако дата запуска может измениться.

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Об этом сообщает сайт NASA.

В информации космического агентства США говорится, что ближайшая возможность для запуска определена 30 июля в 7:50 утра по восточноамериканскому времени (14:50 по Киеву – Ред.).

Сейчас команда, которая готовит к запуску космический корабль "Mars 2020" работает над тем, чтобы доставить марсоход "Perseverance" на стартовую площадку, отметили в NASA.

Между тем, в зависимости от результатов тестирования всех систем корабля, метеоусловий, а также других факторов, дата запуска может измениться. В целом запуск предполагается осуществить не позднее 15 августа.

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Напомним, что ранее на Марс собирались "отправить" 11 миллионов людей. А пока бушует коронавирус, ученые NASA вынуждены управлять марсоходом Curiosity из дома.

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