Наступил год Свиньи: как ухаживать за его символом – мини-пигом
Потенциальным владельцам следует хорошенько подумать прежде чем, остановить свой выбор на мини-пиге
В ночь на 5 февраля наступил Новый год по восточному календарю, который считается годом Свиньи. В связи с этим жители Тайваня скупали домашних поросят, чтобы весь год иметь в доме достаток и уют.
Во многих странах Юго-Восточной Азии считается, что мини-пиги принесет удачу своим владельцам. Однако, решившие завести такого питомца, должны осознавать все риски, поскольку те требуют очень много внимания.
Каждый два-три часа поросят необходимо кормить. Кроме того, с ними надо помногу играть, выгуливать и убирать за ними.
А вот через некоторое время милый мини-пиг может превратиться и в большую 60-килограммовую свинью. Поэтому, потенциальным владельцам следует хорошенько подумать перед тем, как сделать выбор.
Когда такая свинка остается без присмотра, то холодильник будет вечно открыт, а вещи из ящиков и туалетная бумага – разбросаны по полу так, что домашнего любимца захочется просто прибить.
Еще одна проблема с домашней свинкой – это отпуск. В отличие от кошек и собак, их в гостиницы для домашних любимцев не берут. Также могут возникнуть проблемы с лечением. К примеру, на Тайване лишь один из ста ветеринаров берется лечить домашних свиней.
Напомним, ранее украинская владелица мини-пигов Людмила Половинкина уже рассказала сайту "Сегодня" об особенностях ухода за мини-пигами.
Также мы писали о необычных соревнованиях – гонках поросят, которые прошли в Китае по поводу начала года Свиньи.
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