Неизвестные взорвали здание суда в Афинах

Афинский апелляционный суд серьезно пострадал от взрыва бомбы, которую злоумышленники подложили в пятницу в 3.25 утра по местному времени. По словам охранника суда, ему удалось увидеть, как двое людей на мотоцикле подъехали к зданию и положили сумку на ступеньки у входа.

По информации издания zougla.gr, до этого, в 2.50 ночи неизвестный позвонил в редакцию сайта и предупредил, что возле суда заложена бомба.

После предупреждения полиция оцепила место происшествия, никто не пострадал. Взрыв был слышен во многих районах, в здании выбиты стекла на шести этажах. Сейчас на месте ЧП работают взрывотехники и криминалисты.

Афинский апелляционный суд находится на улице Лукареос, в одном здании с Верховным судом Ареопагом. Всего в нескольких сотнях метров расположено управление полиции Аттики.

Пока никто не взял на себя ответственность.

Напомним, в апреле 2017 года в Афинах у входа в отделение банка Eurobank прогремел взрыв. Тогда тоже перед взрывом неизвестный позвонил в редакцию издания Zougla и сообщил о заложенной бомбе.

А год назад, в декабре 2016 в одном из кафе Афин в центре города, прогремел взрыв, в результате которого погибла женщина, и еще шесть человек получили ранения.