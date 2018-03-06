Невероятное видео: шторм выбросил на берег тысячи морских звезд

Шторм выбросил на побережье Великобритании огромное количество морских звезд. Согласно последней информации тысячи морских животных увидели сегодня на пляжах жители некоторых населенных пунктов. Видео опубликовано на YouTube.

Отмечается, что морские звезды были замечены в городах Рамсгит и Бродстейрс, которые расположены в графстве Кент. Однако все они погибли на берегу, также, как и крабы, моллюск и морские скаты.

Напомним, в выходные в Великобритании бушевал снежный ураган, причиной которому послужил господствующий в Европе холодный сибирский фронт – "Зверь с Востока". В результате непогоды перестала работать значительная часть транспортной системы.

Ранее в сети опубликована запись с видеорегистратора, на которой перевернувшаяся цистерна устроила огненный шторм на скоростной трассе Пекин-Харбин в Китае, сообщает Channel News Asia. В результате инцидента два человека получили серьезные ожоги, еще шесть – легкие травмы. Трасса, на которой перевернулся автомобиль, – это основной путь для грузовиков, перевозящих уголь и сжиженный газ.

Напомним, на видео показали огромную волну, поглотившую военный корабль. Военный корабль из Новой Зеландии, который попал в сильный шторм в Южном океане, накрыло огромной волной, которая практически затопила носовую часть судна. Один из моряков, находившийся на корабле, снял происходящее на камеру.