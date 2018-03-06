Невероятное видео: шторм выбросил на берег тысячи морских звезд

Сегодня, 05:10

Морские звезды были замечены на побережье Великобритании

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Шторм выбросил на побережье Великобритании огромное количество морских звезд. Согласно последней информации тысячи морских животных увидели сегодня на пляжах жители некоторых населенных пунктов. Видео опубликовано на YouTube.

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Отмечается, что морские звезды были замечены в городах Рамсгит и Бродстейрс, которые расположены в графстве Кент. Однако все они погибли на берегу, также, как и крабы, моллюск и морские скаты.

Напомним, в выходные в Великобритании бушевал снежный ураган, причиной которому послужил господствующий в Европе холодный сибирский фронт – "Зверь с Востока". В результате непогоды перестала работать значительная часть транспортной системы.

Ранее в сети опубликована запись с видеорегистратора, на которой перевернувшаяся цистерна устроила огненный шторм на скоростной трассе Пекин-Харбин в Китае, сообщает Channel News Asia. В результате инцидента два человека получили серьезные ожоги, еще шесть – легкие травмы. Трасса, на которой перевернулся автомобиль, – это основной путь для грузовиков, перевозящих уголь и сжиженный газ.

Напомним, на видео показали огромную волну, поглотившую военный корабль. Военный корабль из Новой Зеландии, который попал в сильный шторм в Южном океане, накрыло огромной волной, которая практически затопила носовую часть судна. Один из моряков, находившийся на корабле, снял происходящее на камеру.
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Источник:

topnews.ru

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