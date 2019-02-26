Невероятный случай: в Бразилии посреди леса нашли огромного мертвого кита

Горбатые киты обитают в соленых водах океана

Невероятный случай: в Бразилии посреди леса нашли огромного мертвого кита 2019-02-26T05:37:00+02:00 Другие страны Горбатые киты обитают в соленых водах океана

В Бразилии посреди леса нашли мертвого горбатого кита. Что он делал вдали от своей естественной среды обитания, а также, что стало причиной его смерти, только предстоит выяснить. Об этом сообщает Maritime Herald.

Отмечается, что кита нашли 22 февраля в лесу на острове Маражо, штат Пара. В длину он около 11 метров, в ширину – 6 метров, а весит около 10 тонн.

Эксперты считают, что кит мог самостоятельно доплыть до пляжа, там задохнуться от пластика, прибитого к берегу, а после его тело выкинуло в лес мощными волнами.

Однако биологи не спешат подтверждать или опровергать эту версию. Поскольку на теле морского животного не было обнаружено каких-либо ран, чтобы выяснить причины его смерти, необходимо произвести вскрытие.

К расследованию также подключились защитники животных.

Напомним, Япония возобновляет коммерческую добычу китов. В настоящее время у Антарктиды находится японская флотилия из пяти специализированных судов, которая намерена добыть более 330 китов.

Также мы писали, что в сети появилось удивительное видео плавающих в океане гигантских китов. На записи видно, как три особи млекопитающих плывут рядом в одном направлении. Поскольку киты были на поверхности воды, их удалось запечатлеть с воздуха.

Ранее в США горбатый кит напугал рыбаков. Кит залил лодку водой и подбросил в нее рыбу, но, к счастью, не перевернул:

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