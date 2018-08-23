Nike закрыла несколько магазинов в ЮАР из-за обвинений в расизме

Компания Nike в среду закрыла несколько магазинов в Южно-Африканской Республике за протеста общественности, вызванного расистским комментарием, который, по данным местных СМИ, был сделан человеком, имеющим отношение к компании. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

По его информации, ранее в СМИ распространилось видео, снятое на пляжном курорте: белый мужчина произносит ругательное слово, которое считается расистским термином в ЮАР. По данным СМИ, этот мужчина — муж директора по маркетингу Nike.

Компания Nike отказалась комментировать закрытие магазинов и выпустила заявление, в котором подчеркнула свою "давнюю приверженность разнообразию, инклюзивности и уважению" и указала, что мужчина на видео не является сотрудником компании, отмечает Reuters.

Напомним, ранее популярная шведская марка одежды H&M оказалась в центре скандала: на сайте бренда появилась серия снимков с детьми, одетыми в толстовки с различными надписями. В кофте с надписью Coolest Monkey in the Jungle ("самая крутая обезьянка в джунглях") авторы каталога сняли темнокожего мальчика. Как известно, в последние годы проблема расизма является одной из самых затрагиваемых в мире. Таким образом, слово "обезьянка" является абсолютно неприемлемым в отношении к темнокожим людям. Позже семья мальчика даже вынуждена была переехать.

Позже в Швеции мусульмане обнаружили в местных магазинах сети H&M носки с изображением человечка Lego с отбойным молотком, который может показаться оскорбительным для верующих.