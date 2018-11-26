ОАЭ освободили осужденного на пожизненное "британского шпиона"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов помиловали британского аспиранта Мэтью Хеджеса, который ранее был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Он попал под ежегодную амнистию, которую Абу-Даби объявляет в рамках государственного праздника – посвященного годовщине объединения эмиратов Национального дня. Его отмечают 2 декабря.

В то же время на пресс-конференции 26 ноября представитель правительства ОАЭ отметил, что Хеджес "на 100% был агентом секретной службы", и продемонстрировал видео, на котором задержанный признается в том, что работал на MI6.

Его супруга Даниэла Теджада отрицает эти утверждения.

"Это известие застало меня врасплох. Я просто так рада и мне даже не верится, что все это наконец случилось. Последние семь месяцев были сущим кошмаром. Я не могу дождаться его возвращения домой", – сказала она в радиоэфире BBC.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, Хеджеса могут освободить "очень скоро". Кроме того, глава Форин-офиса утверждает, что правительству Великобритании никогда не предоставляли доказательства вины обвиняемого.

В то же время, в ОАЭ обещают выпустить Хеджеса после завершения "всех формальностей".

Напомним, что 32-летний британец был задержан 5 мая в аэропорту ОАЭ перед вылетом в Соединенное Королевство. Следователи обвинили его в шпионаже в пользу Великобритании. Сам он это отрицает, утверждая, что, будучи аспирантом Даремского университета, готовил в ОАЭ диссертацию на тему политики безопасности после "арабской весны".

Напомним, ранее в Харькове гражданина Ирана приговорили к 11 годами лишения свободы за шпионаж против Украины.

Кроме того, в прошлом году в Иране суд приговорил гражданина США к 10 годам тюрьмы за попытку шпионажа в пользу Соединенных Штатов.