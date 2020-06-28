Очевидец снял на видео секс в автомобиле ООН: организация "шокирована"

Организация Объединенных Наций заявляет, что она "шокирована и глубоко обеспокоена" кадрами, на которых мужчина и женщина совершают половой акт в машине с символикой организации в Израиле.

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На видео женщина в красном платье и мужчина совершенно очевидно занимаются сексом на заднем сидении автомобиля с маркировкой ООН, пишет Би-би-си.

Полагают, что видео было снято на главной набережной Тель-Авива. На переднем сидении джипа сидит еще один пассажир, а водителя не видно, когда машина исчезает из кадра.

В ООН заявили, что расследуют инцидент и близки к установлению личностей тех, кто изображен на видео. Предполагается, что это сотрудники миротворческой организации в Израиле, сообщили в ООН.

В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации считают подобное поведение "отвратительным"

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"Мы шокированы и глубоко обеспокоены тем, что видно на этом видео", – добавил Дюжаррик. Расследование, по его словам, "продвигается очень быстро".

Отметим, что в подобные скандальные истории попадают не только члены авторитетных организаций.Так, на борту самолета авиакомпании Etihad выпившая 20-летняя пассажирка по имени Деми Бертон склоняла мужчин к сексу и попала за это в тюрьму. Во время полета девушка предлагала парням выпивать алкогольные напитки, а затем уединиться.

Смотрите видео: занимающаяся любовью в самолете парочка попала на видео

А на улицах Цюриха появились необычные парковки, на которых автомобилисты могут в спокойной обстановке, спрятавшись от посторонних глаз, заняться сексом.

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