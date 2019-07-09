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Охранники Эрдогана устроили потасовку в аэропорту Сараево – СМИ

9 июля, 13:47

Стычка была приостановлена, когда президент Турции вышел из самолета

Фото: AFP

Во время визита в Боснию и Герцеговину охранники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Сараево устроили потасовку с пограничниками. Об этом сообщает DW.

"Они (охранники – ред.) были агрессивными и вели себя так, будто они были в своей стране. Они продемонстрировали неуважение к нашим законам и заслуживали быть задержанными", – прокомментировал ситуацию начальник пограничной полиции Сараево Зоран Галич.

Представители погранслужбы сообщили, что напряжение возникло после того, как президентские охранники отказались сдать свое оружие в аэропорту.

По данным местного издания Dnevni Avaz, между представителями пограничной службы и охранниками турецкого президента возникла драка.

Стычка была приостановлена, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел из самолета и отправился на встречу с представителями трехсторонней президентского совета Боснии и Герцеговины, которые встречали его в аэропорту.

Визит президента Турции в Боснии и Герцеговины длится два дня: 8-9 июля.

Ранее мы сообщали, что правительство Германии запретило охранникам Эрдогана въезд на саммит G20

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Тег охранники, Эрдоган, Сараево

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