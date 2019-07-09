Охранники Эрдогана устроили потасовку в аэропорту Сараево – СМИ
Стычка была приостановлена, когда президент Турции вышел из самолета
Во время визита в Боснию и Герцеговину охранники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Сараево устроили потасовку с пограничниками. Об этом сообщает DW.
"Они (охранники – ред.) были агрессивными и вели себя так, будто они были в своей стране. Они продемонстрировали неуважение к нашим законам и заслуживали быть задержанными", – прокомментировал ситуацию начальник пограничной полиции Сараево Зоран Галич.
Представители погранслужбы сообщили, что напряжение возникло после того, как президентские охранники отказались сдать свое оружие в аэропорту.
По данным местного издания Dnevni Avaz, между представителями пограничной службы и охранниками турецкого президента возникла драка.
Стычка была приостановлена, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вышел из самолета и отправился на встречу с представителями трехсторонней президентского совета Боснии и Герцеговины, которые встречали его в аэропорту.
Визит президента Турции в Боснии и Герцеговины длится два дня: 8-9 июля.
Ранее мы сообщали, что правительство Германии запретило охранникам Эрдогана въезд на саммит G20
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