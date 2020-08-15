Окружение Лукашенко рассматривает возможность бегства из Беларуси – СМИ

В Кремле опасаются, что президент не удержится на посту

Пока президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что у него нет планов покидать страну, люди из его окружения изучают возможности бегства в Россию в случае его отстранения от власти. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в Москве.

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Так, по данным трех источников СМИ, чиновники в Кремле опасаются, что Лукашенко не удержится в президентском кресле. По словам еще одного источника, близкого к Кремлю, некоторые российские чиновники считают жестокое подавление оппозиции не продуктивным.

При этом они не исключают, что в конечном итоге такая политика, вероятно, сохранит Лукашенко у власти на какое-то время.

Напомним, ранее бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что Путин не простит, если Беларусь попытается уйти из-под влияния России .

Как мы сообщали ранее, в Беларуси петиция об отставке президента страны Александра Лукашенко собрала почти 264 тысячи подписей: по состоянию на ночь 15 августа ее подписали 263 968 людей. Автор документа считает, что Лукашенко грубо нарушает права человека и незаконно находится у власти.

Видео: Пул Первого/Telegram

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