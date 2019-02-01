"Она скоро вернется": в Таиланде старик 10 лет сидит на месте и ждет дочь, которая высадила его из машины

Мужчину подкармливают посетители близлежащего кафе

Фото: Facebook

"Она скоро вернется": в Таиланде старик 10 лет сидит на месте и ждет дочь, которая высадила его из машины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3a8/d24/5c53a8d24b55a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3a8/d24/5c53a8d24b55a.jpg 2019-02-01T04:52:00+02:00 Другие страны Мужчину подкармливают посетители близлежащего кафе

Военный из Таиланда Порамет Мисомфоп рассказал в Facebook историю одинокого старика, которого встретил возле одной из дорог Бангкока. Мужчина выяснил, что на протяжении десяти лет незнакомец почти не сходит с места и живет пожертвованиями местных жителей.

Как рассказал мужчина, 30 января он обедал в одном из кафе Бангкока и в окно увидел старика, одиноко сидящего на дорожном ограждении. Покончив с едой, Порамет вышел на улицу и решил узнать побольше о незнакомце у работников близлежащих лавок и магазинов. Так военный выяснил, что старик — бездомный и сидит у обочины уже десять лет.

Женщина из соседней лавки сказала: "Я помню, около десяти лет назад в том направлении ехала девушка. Она остановила автомобиль, вывела старика и что-то ему сказала. Я не могла расслышать, что именно", — рассказал Порамет в посте. По словам продавщицы, девушка оставила мужчину в том самом месте, где он находится до сих пор.

Тогда мужчина рассказал, что его дочь собиралась поработать, поэтому должна была оставить его здесь. Он был уверен, что она скоро вернется. "Однако и на следующее утро, когда я вернулась в магазин, мужчина все еще был на месте!", – вспоминает женщина. Из жалости она дала старику немного еды и не переставала кормить с того самого дня.

Узнав историю незнакомца Порамет решил лично подойти к мужчине и попытаться ему помочь.

Хотя служащий задал старику несколько простых вопросов о его имени и адресе, собеседник ничего не ответил. По словам Порамета, незнакомец все время повторял одну и ту же фразу: "Она скоро вернется, она скоро вернется".

Вероятно, за прошедшее десятилетие из-за бродяжничества и нездорового образа жизни у старика развились психические расстройства. Порамет решил поделиться историей незнакомца в Facebook в надежде, что сила соцсетей поможет бездомному найти дочь.

За один день запись о старике собрала 23 тысячи лайков, тем не менее некоторые из пользователей заметили, что в рассказе автора поста есть неточности. Осталось неясным, почему государственный служащий не стал обращаться в органы, ответственные за помощь гражданам в поисках родственников и борьбу с бродяжничеством. Теперь пользователи соцсетей надеются, что дочь старика жива и в силах помочь отцу.

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